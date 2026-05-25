Пропозиція суниці швидко зростає, а гуртові ціни просіли за кілька днів

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на садову суницю з місцевих господарств. Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, ключовим фактором стало активне надходження ягоди від виробників із західних регіонів.

Ситуацію додатково посилив вихід на ринок продукції з південних областей. Водночас попит не демонструє такого ж зростання, тому продавцям доводиться конкурувати між собою за покупця.

Через це виробники швидкопсувної продукції змушені поступово коригувати цінники вниз, щоб уникнути втрат та реалізувати врожай.Ще наприкінці минулого тижня фермери не поспішали продавати тепличну суницю дешевше ніж за 200 – 260 гривень за кілограм.

Однак уже на початку цього тижня ситуація різко змінилася. Після старту збору ягоди у плівкових теплицях у південних та західних областях оптові ціни знизилися приблизно на 14%.

Наразі суницю реалізують у межах 170 – 230 гривень за кілограм. В умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги швидкопсувної продукції.

Масовий збір ще попереду

Експерти звертають увагу, що нинішня пропозиція суниці ще не досягла максимального рівня. Основний сезон збору ягоди очікується вже на початку наступного місяця.

Це означає, що ринок може отримати ще більші обсяги продукції, а отже цінова ситуація й надалі залишатиметься під тиском.

Водночас навіть після нинішнього здешевлення українська суниця залишається значно дорожчою, ніж торік. Станом на зараз середні ціни на ягоду приблизно на 32% перевищують показники аналогічного періоду минулого року.

Суниця – це культура, яка доволі добре вирощується у теплиці, тому ранніми врожаями нікого не здивуєш.