Предложение земляники быстро растет, а оптовые цены просели за несколько дней

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на садовую землянику из местных хозяйств. Как отмечают аналитики проекта EastFruit, ключевым фактором стало активное поступление ягоды от производителей из западных регионов.

Ситуацию дополнительно усилил выход на рынок продукции из южных областей. В то же время спрос не демонстрирует такого же роста, поэтому продавцам приходится конкурировать между собой за покупателя.

Поэтому производители скоропортящейся продукции вынуждены постепенно корректировать ценники вниз, чтобы избежать потерь и реализовать урожай.еще в конце прошлой недели фермеры не спешили продавать тепличную землянику дешевле чем за 200 – 260 гривен за килограмм.

Однако уже в начале этой недели ситуация резко изменилась. После старта сбора ягоды в пленочных теплицах в южных и западных областях оптовые цены снизились примерно на 14%.

Сейчас землянику реализуют в пределах 170 – 230 гривен за килограмм. В условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены постепенно снижать цены на имеющиеся объемы скоропортящейся продукции.

Массовый сбор еще впереди

Эксперты обращают внимание, что нынешнее предложение земляники еще не достигло максимального уровня. Основной сезон сбора ягоды ожидается уже в начале следующего месяца.

Это означает, что рынок может получить еще большие объемы продукции, а значит ценовая ситуация и в дальнейшем будет оставаться под давлением.

В то же время даже после нынешнего удешевления украинская земляника остается значительно дороже, чем в прошлом году. По состоянию на сейчас средние цены на ягоду примерно на 32% превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Земляника – это культура, которая довольно хорошо выращивается в теплице, поэтому ранними урожаями никого не удивишь. Однако украинские садоводы также выращивают очень ранние черешни.