На старте сезона клубника дороже, но ситуация может измениться

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал, что цены на землянику садовую, которую потребители чаще называют клубникой, пока остаются выше прошлогодних показателей, сообщает SEEDS. Однако в разгар сезона рынок может продемонстрировать совсем другую динамику.

Смотрите также Приехала с одной сумкой: переселенка с Херсонщины создала клубничное хозяйство

По его словам, сейчас ягода продается примерно на 15 – 20% дороже, чем в этот же период в прошлом году. В то же время ситуация на рынке будет зависеть от дальнейших погодных условий и темпов поступления продукции.

В июне цены могут опуститься ниже прошлогодних

Тарас Баштанник прогнозирует, что в период с 1 по 15 июня цены на землянику садовую могут стать ниже, чем в прошлом году.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По предварительным оценкам, в пик сезона ягода может стоить около 80 – 90 гривен за килограмм. Однако окончательный уровень цен в значительной степени будет определять погода и условия созревания урожая.

Эксперт также обратил внимание, что весенние заморозки нанесли потери производителям. Из-за неблагоприятных погодных условий украинские хозяйства недополучили около 20% потенциального урожая, что уже частично влияет на ценовую ситуацию на рынке.

Садоводы вынуждены сбрасывать цену: земляника в Украине существенно подешевела

В начале этой недели на украинском рынке зафиксировали первое заметное удешевление садовой земляники из местных хозяйств. Причиной стало резкое увеличение предложения ягоды, тогда как спрос со стороны покупателей остаётся довольно сдержанным.

Ситуацию дополнительно усугубил выход на рынок продукции из южных областей. В то же время спрос не демонстрирует такого же роста, поэтому продавцам приходится конкурировать между собой за покупателя.