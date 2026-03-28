Як здорожчає продукція Sony?

Вартість ігрових приставок Sony зросте через "постійний тиск у світовій економіці", повідомили в компанії.

За повідомленням, здорожчають одразу кілька продуктів:

консоль PS5;

приставка

PS5 Pro

та плеєр PlayStation Portal.

Ми розуміємо, що зміна цін впливає на нашу спільноту, однак після ретельного аналізу дійшли висновку, що це необхідний крок, аби й надалі забезпечувати гравцям інноваційний і високоякісний ігровий досвід,

– йдеться в заяві Sony.

Слід зауважити, що усі приставки значно здорожчають, деякі – одразу на 150 доларів.

У Сполучених Штатах ціни піднімуться:

на версію PS5 – від 549,99 до 649,99 доалара;

на модель PS5 Digital Edition – від 499,99 до 599,99 долара;

а на PS5 Pro – від 749,99 до 899,99 долара.

На інших ринках консолі теж подорожчають – у Японії, Великій Британії та Європі. Наприклад, у Великій Британії всі моделі підскочать у ціні на 90 фунтів стерлінгів.

Ціни на прставки зростуть вже з 2 квітня.

Зауважте! Не так давно Sony вже піднімала ціни на свою продукцію. У 2025 році ціни на PlayStation 5 зросли через високу інфляцію та напруженість на світових ринках, викликану новими тарифами президента Дональда Трампа, пише Forbes.ua.

Чому піднімають ціни цього разу?

Головною причиною різкого здорожчання вартості ігрових консолей Sony називають високі ціни на пам'ять. Саме вона є головним компонентом приставок.

Річ у тім, що виробники пам'яті переорієнтувалися на ринок штучного інтелекту. Він динамічно розвивається і потребує все більше ресурсів. Тому попит на пам'ять росте, а за ним – і ціни.

Коментуючи ситуацію, аналітик Ampere Analysis Пірс Гардінг-Роллс зазначив, що зростання цін неминуче. Він пояснив, що довгострокові контракти Sony на постачання пам'яті з фіксованими цінами могли завершитися, тому довелося підняти ціни, адже компоненти не дешевшають.

Зауважте! На думку експерта, наступними можуть підняти ціни на свою продукцію компанії Microsoft і Nintendo.

