Що буде з військовим збором надалі?

Цей законопроєкт, що опублікований на сайті Ради, є однією з вимог МВФ, аби Україна отримала транш допомоги.

Зокрема таким чином продовжили дію військового збору – на 3 роки.

У пояснювальній записці йдеться, що розробка законопроєкту щодо продовження дії норм щодо сплати військового збору у чинних на сьогодні розмірах обумовлена необхідністю:

формування ресурсного резерву для функціонування економіки;

фінансування стратегічного відновлення інфраструктури.

Зокрема ставки військового збору протягом трьох років будуть такими:

фізособи сплачуватимуть 5% від доходу; ФОПи 1, 2 та 4 груп – 10% від мінімальної зарплати на місяць; ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від свого доходу.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що за основу та в цілому за законопроєкт проголосували 257 осіб.

Також в законопроектом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд спеціально на військові потреби,

– написав Железняк.

Він зазначив, що "саме туди" має йти "військовий збір", а не у Загальний фонд Бюджету.

Крім того, депутат додав, що у цьому році від такого збору планується зібрати 163 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! За січень – лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору від 1,6 мільйона платників. Це на 29,2 % більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Що ще слід знати про військовий збір?