Що сталося під час голосування?

7 квітня для включення питання до порядку денного не вистачило одного голосу, а вже наступного дня – двох голосів, повідомляє "РБК-Україна".

8 квітня документ таки поставили на розгляд, але з першої спроби не дотягнули — назбиралося лише 224 голоси при необхідних 226. Після цього спікер Руслан Стефанчук ініціював повторне голосування, пояснивши це тим, що не були оголошені всі альтернативні проєкти. Друга спроба виявилася вдалося — "за" вже 234 голоси.

До слова, йдеться про ініціативу, яка має наблизити Україну до міжнародних правил обміну податковою інформацією. Зокрема, передбачалося автоматичне отримання даних про доходи громадян із таких платформ, як YouTube, TikTok або сервіси на кшталт Uber, Bolt.

Після доопрацювання законопроєкт став м’якшим для користувачів:

самозайнятим дозволили сплачувати податки як звичайним фізособам;

прибрали вимогу відкривати спеціальні рахунки та відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці;

замість складної системи декларування планували впровадити простіший механізм – податкові повідомлення від ДПС.

Що в OLX кажуть про "податок на OLX"?

Платформа OLX виступила за доопрацювання законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу, який регулює доходи з цифрових платформ, пише "Інтерфакс-Україна".

Основне питання викликає підхід, за яким цифрові платформи хочуть зробити податковими агентами. Тобто саме вони мають утримувати та перераховувати податки за користувачів.

У сервісі пояснюють: європейська директива DAC7, яка стала основою для законопроєкту, має іншу логіку – вона передбачає обмін інформацією та звітність, але не перекладає на платформи функції податкових агентів.

Такий підхід створює непропорційне регуляторне навантаження та суттєві операційні ризики для розвитку цифрової економіки України, особливо для платформ, через які, як у випадку OLX, не здійснюються фінансові розрахунки між учасниками,

– додали в OLX.

Ще одна вимога, яка викликає занепокоєння – обов’язкова повна ідентифікація всіх користувачів, які починають щось продавати на платформі. У OLX вважають це надмірним кроком, який може створити зайві бар’єри для людей.

