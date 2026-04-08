Что произошло во время голосования?
7 апреля для включения вопроса в повестку дня не хватило одного голоса, а уже на следующий день – двух голосов, сообщает "РБК-Украина".
8 апреля документ таки поставили на рассмотрение, но с первой попытки не дотянули - набралось лишь 224 голоса при необходимых 226. После этого спикер Руслан Стефанчук инициировал повторное голосование, объяснив это тем, что не были объявлены все альтернативные проекты. Вторая попытка оказалась удалось - "за" уже 234 голоса.
К слову, речь идет об инициативе, которая должна приблизить Украину к международным правилам обмена налоговой информацией. В частности, предполагалось автоматическое получение данных о доходах граждан с таких платформ, как YouTube, TikTok или сервисы вроде Uber, Bolt.
После доработки законопроект стал мягче для пользователей:
- самозанятым разрешили платить налоги как обычным физлицам;
- убрали требование открывать специальные счета и отказались от обязательного раскрытия банковской тайны;
- вместо сложной системы декларирования планировали внедрить более простой механизм – налоговые уведомления от ГНС.
Что нужно знать о налогах в Украине?
Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает отмену льгот на НДС для товаров дешевле 150 евро и предлагает подкорректировать Таможенный кодекс.
Отмена льготы поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к стандартам Евросоюза, уменьшив потери бюджета, которые по данным экспертов могут превысить 43 миллиарда гривен с начала войны.
Парламент принял проект закона №15110, продлив действие военного сбора на 3 года, создав специальный фонд для военных нужд.
В этом году планируется собрать 163 миллиардов гривен от военного сбора, что является требованием МВФ для получения транша помощи.