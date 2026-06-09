Що відповів Зеленський на петицію проти оновлення Цивільного кодексу?

Сам президент не може просити парламент зняти з розгляду будь-які законопроєкти, якщо їх внесли інші суб'єкти. Володимир Зеленський зазначає, що Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади. Про це він написав у відповіді на петицію українки Христини Ратушної.

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За словами президента, народні обранці, згідно з Регламентом, протягом 21 дня вносили пропозиції та поправки до проєкту Кодексу. Тепер усі зміни має опрацювати Комітет Верховної Ради України з питань правової політики.

При цьому Зеленський пояснив, що Верховна Рада може ухвалити рішення про зняття законопроєкту рішення, наприклад, якщо він втратив свою актуальність. Також не будуть розглядатися народними депутатами ті законопроєкти, які були відкликані чи відхилені.

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Автор законопроєкту може відкликати проєкт ще до його першого читання, а коли документ включений до порядку денного сесії Верховної Ради України, то прибрати його можливо до моменту прийняття в першому читанні за основу.

Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення,

– йдеться в повідомленні Зеленського.

Петиція проти Цивільного кодексу зібрала голоси за першу добу

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт Цивільного кодексу під номером №15150. Документ складається з 9 книг, які поєднують різні норми права. У проєкті є багато нововведень, але деякі норми автори перенесли з Сімейного та старого Цивільного кодексів.

Із нормами кодексу не погодилися українці. Тому на сайті президента України 13 травня з'явилася петиція про те, аби Зеленський не допустив ухвалення нового Цивільного кодексу. Авторка закликала додатково звернутися до Кабінету міністрів та Міністерства юстиції, аби було можливо напрацювати комплексні та прийнятні зміни до законодавства України. За добу петиція одразу зібрала 25 тисяч голосів.

Після того як народні депутати внесли до законопроєкту №15150 понад 15 тисяч правок, спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що найбільш конструктивні пропозиції розглядатиме робоча група до другого читання. Стефанчук і сам вніс до оновлення Цивільного кодексу свої поправки.