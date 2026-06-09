Что ответил Зеленский на петицию против обновления Гражданского кодекса?

Сам президент не может просить парламент снять с рассмотрения любые законопроекты, если их внесли другие субъекты. Владимир Зеленский отмечает, что Верховная Рада является единственным органом законодательной власти. Об этом он написал в ответе на петицию украинки Кристины Ратушной.

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По словам президента, народные избранники, согласно Регламенту, в течение 21 дня вносили предложения и поправки к проекту Кодекса. Теперь все изменения должен проработать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

При этом Зеленский объяснил, что Верховная Рада может принять решение о снятии законопроекта решения, например, если он потерял свою актуальность. Также не будут рассматриваться народными депутатами те законопроекты, которые были отозваны или отклонены.

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Автор законопроекта может отозвать проект еще до его первого чтения, а когда документ включен в повестку дня сессии Верховной Рады Украины, то убрать его возможно до момента принятия в первом чтении за основу.

Учитывая указанное, я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения,

– говорится в сообщении Зеленского.

Петиция против Гражданского кодекса собрала голоса за первые сутки

Верховная Рада в первом чтении приняла проект Гражданского кодекса под номером №15150. Документ состоит из 9 книг, которые объединяют различные нормы права. В проекте есть много нововведений, но некоторые нормы авторы перенесли из Семейного и старого Гражданского кодексов.

С нормами кодекса не согласились украинцы. Поэтому на сайте президента Украины 13 мая появилась петиция о том, чтобы Зеленский не допустил принятия нового Гражданского кодекса. Автор призвала дополнительно обратиться в Кабинет министров и Министерство юстиции, чтобы было возможно наработать комплексные и приемлемые изменения в законодательство Украины. За сутки петиция сразу собрала 25 тысяч голосов.

После того как народные депутаты внесли в законопроект №15150 более 15 тысяч правок, спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что наиболее конструктивные предложения будет рассматривать рабочая группа ко второму чтению. Стефанчук и сам внес в обновление Гражданского кодекса свои поправки.