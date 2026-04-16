Як перевірити себе в реєстрі боржників?

У рамках провадження виконавець має право накладати арешт на рахунки або, якщо відсутні гроші – на майно. Раніше були чутки про те, що українців зможуть вносити до реєстру навіть без судового рішення. Але зараз вже відомо, що це не так. Якщо ви є серед боржників, то це означає, що виконавче провадження вже відкрите на підставі чогось. Про це й не тільки 24 Канал говорив з адвокатом, арбітражною керуючою та засновницею Адвокатської агенції Ксенією Медведевою.

За словами експертки, дані про людину можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників, увівши її прізвище, ім'я, по батькові і дату народження. Там же можна побачити дані про стягувача. Однак дізнатися підставу, згідно з якою людину визнали боржником, через реєстр не вийде.

Наступне джерело – це сайт Судової влади. На ньому так само за прізвищем, ім'ям і по батькові можна відстежити, чи слухались якісь справи щодо людини та чи були відповідні судові рішення щодо стягнення заборгованості.

Ксенія Медведева Адвокат, арбітражна керуюча та засновниця Адвокатської агенції Коли це рішення набуває законної сили й на підставі цього суд виносить виконавчий лист, стягувач звертається до приватного або державного виконавця, і відкривається виконавче провадження. Може бути таке, що людина бачить свої дані в автоматизованій системі виконавчих проваджень, бачить в реєстрі боржників, а на Судовій владі справа не слухалася. Тоді підставою для відкриття виконавчого провадження може бути виконавчий напис нотаріуса. Це такий документ, який зазвичай (раніше це було досить популярно), накладається на кредитний договір. І цей документ вже сам по собі є виконавчим провадженням, тобто не потрібно додатково звертатися до суду.

Зараз такі виконавчі написи суд, вірогідно, скасує. Але звернення стягувача до суду, його рішення та виконавчий лист залишаються головною можливістю визнати людину боржником.

Які наслідки несплати боргів?

Ксенія Медведева зазначила, що бути в реєстрі боржників і не платити заборгованість – це ризик і можливість стягнення додаткових витрат. Так людина завжди знаходиться в страху, що в будь-який момент фізична або юридична особа, яка є кредитором, може звернутися до суду і розпочати в судовому порядку процес стягнення цієї заборгованості.

Зауважимо! Крім заборгованості стягувач-кредитор може стягнути штрафні санкції, інфляційні, 3% річних, витрати на адвокатську допомогу тощо.

Тривале непогашення заборгованості призводить до того, що на майно чи кошти боржника накладається арешт, щоб погасити заборгованість. Дії проти людини можуть вчинити за допомогою банківських установ чи продажу арештованого майна. Загалом наслідки можуть бути погані, якщо боржник нічого не робитиме.

Особливо, якщо людина не працевлаштована офіційно. Виконавець міг би направити постанову щодо стягнення 20% щомісяця заробітної плати. Це вже легше пережити. А коли виконавець бачить, що людина не працевлаштована, боржник на контакт не йде, то, звісно, він це арештовує і намагається якось погасити заборгованість,

– говорить адвокат.

За словами Ксенії Медведевої, є люди, які живуть з боргами весь час. Проте вони не мають права оформити на себе будь-яке майно.

Інші ж намагаються якось розв'язати питання та, наприклад, починають процедуру банкрутства й тоді на вигідних умовах роблять вигідний план реструктуризації.

Іноді люди хочуть "погасити" тільки "тіло кредиту" та не повертати відсотки. Але ж, говорить фахівчиня, боржник раніше підписав з банківською чи фінансовою установою кредитний договір, де чітко зазначені умови, зокрема й щодо відсотків. І тут навіть юрист нічого не зможе вигадати. А водночас деякі шахраї все одно пропонують свої послуги, щоб "закрити кредит".

"Я починаю пояснювати, що якщо ви підписали кредитний договір, ви погодилися на ці умови, тобто немає іншого варіанту. Можливо буде таке, що банк чи якась фінансова установа, наприклад, ті ж самі мікрокредитні організації йдуть на зустріч і кажуть, що пробачать 50% нарахованих процентів чи 40%…Однак ця умова повинна виходити саме добровільно від МФО", – пояснила Ксенія Медведева.

За її словами, списання заборгованості потрібно проводити лише офіційним способом – через суд.

Важливо! Якщо кредитор погодився списати частину заборгованості, то експертка радить обов'язково вимагати гарантійний лист, якому зазначається, що організація це дійсно затверджує. Треба, щоб цей лист підписала уповноважена особа й ви були впевнені, що підписант є директором чи головою правління організації.

Які позитивні зміни пропонує Закон №14005?

Ксенія Медведева розповіла, що ухвалений депутатами закон передбачає межу, яка стосується дрібних боргів.

Якщо сума стягнення не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, станом на зараз це десь близько 400 000 гривень, то виконавець не має права забирати єдине житло боржника та ділянку під ним. Виняток – це стягнення аліментів, збитків за кримінальні злочини або, якщо це житло є предметом іпотеки,

– зазначила адвокат.

Законодавчо тимчасово заборонили стягувати єдине житло військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, СБУ та інших формувань на період дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення.

Також призупинене стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на території окупації чи зони бойових дій. Експертка зазначила, що відомості про осіб із боргами, які потрапили в такі життєві обставини, тимчасово виключаються з реєстру боржників.

Виконавці мають три місяці з дня опублікування закону, щоб винести відповідні постанови. Однак остаточно борги з таких громадян не списуються, тому закінчення бойових дій чи воєнного стану провадження буде відновлене і людина знову з'явиться в реєстрі.

