Как можно проверить свою задолженность онлайн?
Министерство юстиции Украины обращает внимание, что гражданам доступны современные цифровые инструменты, которые упрощают доступ к информации об исполнительных производствах и делают этот процесс открытым и удобным.
Онлайн-сервисы позволяют без лишних формальностей узнать о наличии долгов, состоянии дела и возможных способах его урегулирования.
- Автоматизированная система исполнительного производства
Базовым источником такой информации является Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП). Через открытый веб-портал можно проверить:
- открыто ли исполнительное производство в отношении физического или юридического лица;
- просмотреть его статус, а также узнать, кто является взыскателем, должником и какой именно государственный или частный исполнитель ведет дело.
При наличии идентификатора доступа стороны производства могут авторизоваться в системе, ознакомиться с материалами дела и оплатить задолженность онлайн.
- Единый реестр должников
Еще одним важным инструментом является Единый реестр должников. Это публичная электронная база данных, содержащая сведения о лицах с невыполненными имущественными обязательствами.
Реестр используется, в частности, для предотвращения отчуждения имущества должниками. Каждый желающий может быстро проверить информацию о долгах и при необходимости сформировать официальную справку.
- Проверка через "Дію"
Отдельные возможности предоставляет и сервис государственных услуг "Дія". Через него граждане могут получить доступ к своим исполнительным производствам даже без постановления об их открытии или номера дела.
После авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи на вебсайте или в мобильном приложении пользователь видит детали производства и может сразу оплатить долг онлайн.
Для тех, кто нуждается в дополнительных разъяснений, работает горячая линия органов государственной исполнительной службы по телефону 0 800 356 917. По этому телефону можно получить консультацию по конкретному исполнительному производству или помощь по пользованию электронными сервисами.
Что делать, если подали в суд за долги?
Финансовые учреждения обычно избегают судебных процессов из-за их продолжительности и сложности, поэтому обращение банка в суд, как правило, означает, что кредитор настроен решительно и намерен взыскать не только основной долг, но и дополнительные расходы, связанные с рассмотрением дела.
В такой ситуации должнику следует действовать взвешенно: прежде всего проверить сроки исковой давности, тщательно проанализировать начисленную сумму долга и отдельно оценить штрафные санкции. Также целесообразно подготовить документы, которые могут стать основанием для уменьшения размера неустойки в судебном порядке.