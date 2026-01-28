Как можно проверить свою задолженность онлайн?

Министерство юстиции Украины обращает внимание, что гражданам доступны современные цифровые инструменты, которые упрощают доступ к информации об исполнительных производствах и делают этот процесс открытым и удобным.

Онлайн-сервисы позволяют без лишних формальностей узнать о наличии долгов, состоянии дела и возможных способах его урегулирования.

Автоматизированная система исполнительного производства

Базовым источником такой информации является Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП). Через открытый веб-портал можно проверить:

открыто ли исполнительное производство в отношении физического или юридического лица;

просмотреть его статус, а также узнать, кто является взыскателем, должником и какой именно государственный или частный исполнитель ведет дело.

При наличии идентификатора доступа стороны производства могут авторизоваться в системе, ознакомиться с материалами дела и оплатить задолженность онлайн.

Единый реестр должников

Еще одним важным инструментом является Единый реестр должников. Это публичная электронная база данных, содержащая сведения о лицах с невыполненными имущественными обязательствами.

Реестр используется, в частности, для предотвращения отчуждения имущества должниками. Каждый желающий может быстро проверить информацию о долгах и при необходимости сформировать официальную справку.

Проверка через "Дію"

Отдельные возможности предоставляет и сервис государственных услуг "Дія". Через него граждане могут получить доступ к своим исполнительным производствам даже без постановления об их открытии или номера дела.

После авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи на вебсайте или в мобильном приложении пользователь видит детали производства и может сразу оплатить долг онлайн.

Для тех, кто нуждается в дополнительных разъяснений, работает горячая линия органов государственной исполнительной службы по телефону 0 800 356 917. По этому телефону можно получить консультацию по конкретному исполнительному производству или помощь по пользованию электронными сервисами.

