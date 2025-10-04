Почему ФЛП могут начислить долги после закрытия?

Есть случаи, когда налоговая может начислить ФЛП долги даже после закрытия, сообщает 24 Канал со ссылкой на legalassistance.od.ua.

Почему может оставаться долг после закрытия ФЛП:

Налоговый долг

Такой долг может быть начислен, если предприниматель не уплатил:

ЕСВ;

единый налог;

или другой налог.

Обратите внимание! Налоговая имеет право начислять штрафы и пеню даже если ФЛП закрыто.

Долг за недоплату

Налоговая может проверить деятельность ФЛП и после закрытия. Если будет найдено нарушение или недоплату, придется заплатить за доначисления.

Долг перед банком или кредиторами

ФЛП обязан вернуть:

кредиты;

займы;

а также погасить неуплаченные счета.

Что может сделать бывший ФЛП, если долг не был погашен?

ФЛП может по-разному действовать, если долг обнаружен. Самое простое – оплатить его.

Также можно:

Попробовать обжаловать. Если начисления, по вашему мнению, являются незаконными можно подать жалобу в ГНС. Также такие вопросы решаются через суд.

Реструктурировать долг. То есть, вы имеете возможность гасить его частями. Иногда должнику удается получить отсрочку.

Самый рискованный вариант – игнорировать долг. Ведь в таком случае его могут взыскать через суд, арестовать счета и имущество.

