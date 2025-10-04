Чому ФОП можуть нарахувати борги після закриття?

Є випадки, коли податкова може нарахувати ФОП борги навіть після закриття, повідомляє 24 Канал з посиланням на legalassistance.od.ua.

Читайте також На які вакансії зріс попит восени та які зарплати пропонують роботодавці

Чому може залишатися борг після закриття ФОП:

  • Податковий борг

Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:

  • ЄСВ;
  • єдиний податок;
  • або інший податок.

Зверніть увагу! Податкова має право нараховувати штрафи та пеню навіть якщо ФОП закрито.

  • Борг за недоплату

Податкова може перевірити діяльність ФОП і після закриття. Якщо буде знайдено порушення чи недоплату, доведеться заплатити за дорахування.

  • Борг перед банком чи кредиторами

ФОП зобов'язаний повернути:

  • кредити;
  • позики;
  • а також погасити несплачені рахунки.

Що може зробити колишній ФОП, якщо борг не було погашено?

ФОП може по-різному діяти, якщо борг виявлено. Найпростіше – сплатити його.

Також можна:

  • Спробувати оскаржити. Якщо нарахування, на вашу думку, є незаконними можна подати скаргу в ДПС. Також такі питання розв'язуються через суд.
  • Реструктурувати борг. Себто, ви маєте можливість гасити його частинами. Інколи боржнику вдається отримати відстрочку.

Найризикованіший варіант – ігнорувати борг. Адже в такому випадку його можуть стягнути через суд, арештувати рахунки і майно.

Що потрібно знати українським бізнесменам зараз?

  • Податкова має право штрафувати ФОП через різні причини. Зокрема, якщо працівники не є оформлені чи товар не є зареєстрованим, зазначається у Податковому кодексі.

  • У 2026 році податки для ФОПів зростуть. Це станеться через збільшення деяких показників, до прикладу, мінімальної зарплати.

  • Українські бізнесмени мають право отримати спеціальні гранти. Ці кошти можна витратити на розвиток бізнесу, або, навіть, його відкриття.