Чому ФОП можуть нарахувати борги після закриття?

Є випадки, коли податкова може нарахувати ФОП борги навіть після закриття, повідомляє 24 Канал з посиланням на legalassistance.od.ua.

Чому може залишатися борг після закриття ФОП:

Податковий борг

Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:

ЄСВ;

єдиний податок;

або інший податок.

Зверніть увагу! Податкова має право нараховувати штрафи та пеню навіть якщо ФОП закрито.

Борг за недоплату

Податкова може перевірити діяльність ФОП і після закриття. Якщо буде знайдено порушення чи недоплату, доведеться заплатити за дорахування.

Борг перед банком чи кредиторами

ФОП зобов'язаний повернути:

кредити;

позики;

а також погасити несплачені рахунки.

Що може зробити колишній ФОП, якщо борг не було погашено?

ФОП може по-різному діяти, якщо борг виявлено. Найпростіше – сплатити його.

Також можна:

Спробувати оскаржити. Якщо нарахування, на вашу думку, є незаконними можна подати скаргу в ДПС. Також такі питання розв'язуються через суд.

Реструктурувати борг. Себто, ви маєте можливість гасити його частинами. Інколи боржнику вдається отримати відстрочку.

Найризикованіший варіант – ігнорувати борг. Адже в такому випадку його можуть стягнути через суд, арештувати рахунки і майно.

