Хто може отримати новий грант?

Тож, креативний сектор отримав нові можливості для розвитку, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Зауважте. Відтепер дія програми поширюється на представників кіно та відеоіндустрії, бібліотек і музеїв, театрів, архітектури та дизайну, медіа, фотографії, розробки ігор і програмного забезпечення, PR та реклами, а також на індивідуальну мистецьку діяльність, включно з виготовленням унікальних виробів народного художнього промислу.

Які умови отримання грантів?

Працівники цих сфер можуть отримати:

100 тисяч гривень – для фрілансерів-ФОПів;

200 тисяч гривень – для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тисяч гривень – за умови створення 2 робочих місць і співфінансування у пропорції 70/30;

1 мільйон гривень – за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Переваги програми "Власна справа"?

Свириденко наголосила, що "Власна справа" залишається однією з ключових програм підтримки малого та середнього бізнесу.

За три роки реалізації понад 28 тисяч українців отримали гранти на старт або розвиток власного бізнесу. Особливу увагу приділено ветеранам. Так, учасники бойових дій вже скористалися більш ніж 2 тисячами грантів.

