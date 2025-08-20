Піприємців активно кредитують?

Лише за останній тиждень підприємці залучили 363 позики на 710 мільйонів гривень, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає 24 Канал.

Найбільше кредитів спрямували на розвиток переробної промисловості (14,9 мільярдів гривень), інвестиційні проєкти (13,8 мільярдів гривень), а також на підтримку бізнесу у зонах високого воєнного ризику (12,4 мільярди гривень).

З початку дії програми у лютому 2020 року компанії вже залучили понад 122 тисяч кредитів на суму близько 419 мільярдів гривень. Понад 87 тисяч із них – на 329 мільярдів гривень – видано уже за час повномасштабної війни.

Дію пільгової ставки продовжено?

Уряд також продовжив дію пільгової ставки 1% річних для підприємців у зонах бойових дій та високого ризику: тепер вона діятиме впродовж перших 5 років кредитування, після чого ставка становитиме 5%.

До таких територій віднесено більшість районів Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, а також окремі громади Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Що треба знати про програму?