Предпринимателей активно кредитуют?
Только за последнюю неделю предприниматели привлекли 363 займа на 710 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает 24 Канал.
Больше всего кредитов направили на развитие перерабатывающей промышленности (14,9 миллиардов гривен), инвестиционные проекты (13,8 миллиардов гривен), а также на поддержку бизнеса в зонах высокого военного риска (12,4 миллиарда гривен).
С начала действия программы в феврале 2020 года компании уже привлекли более 122 тысяч кредитов на сумму около 419 миллиардов гривен. Более 87 тысяч из них – на 329 миллиардов гривен – выдано уже за время полномасштабной войны.
Действие льготной ставки продлено?
Правительство также продлило действие льготной ставки 1% годовых для предпринимателей в зонах боевых действий и высокого риска: теперь она будет действовать в течение первых 5 лет кредитования, после чего ставка составит 5%.
К таким территориям отнесено большинство районов Донецкой, Запорожья и Херсонщины, а также отдельные общины Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
Что нужно знать о программе?
- Программу льготного кредитования бизнеса правительство Украины запустило в феврале 2020 года.
- Ее цель – поддержать малый и средний бизнес, обеспечить доступ к дешевым финансовым ресурсам для развития производства, модернизации и сохранения рабочих мест.
- После начала полномасштабной войны в 2022 году программа фактически стала одним из ключевых инструментов выживания бизнеса, особенно в регионах, пострадавших от боевых действий. С тех пор правительство расширило направления финансирования: появились кредиты для предприятий в зонах высокого военного риска, инвестиционные кредиты под 1% годовых и тому подобное.