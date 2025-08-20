Предпринимателей активно кредитуют?

Только за последнюю неделю предприниматели привлекли 363 займа на 710 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает 24 Канал.

Смотрите также В Украине выросло количество долгов по зарплате: какие компании должны работникам деньги

Больше всего кредитов направили на развитие перерабатывающей промышленности (14,9 миллиардов гривен), инвестиционные проекты (13,8 миллиардов гривен), а также на поддержку бизнеса в зонах высокого военного риска (12,4 миллиарда гривен).

С начала действия программы в феврале 2020 года компании уже привлекли более 122 тысяч кредитов на сумму около 419 миллиардов гривен. Более 87 тысяч из них – на 329 миллиардов гривен – выдано уже за время полномасштабной войны.

Действие льготной ставки продлено?

Правительство также продлило действие льготной ставки 1% годовых для предпринимателей в зонах боевых действий и высокого риска: теперь она будет действовать в течение первых 5 лет кредитования, после чего ставка составит 5%.

К таким территориям отнесено большинство районов Донецкой, Запорожья и Херсонщины, а также отдельные общины Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Что нужно знать о программе?