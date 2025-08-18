Кто больше всего задолжал?
В общем зарплату задолжали 1 983 компании, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников, информирует 24 Канал.
Среди крупнейших должников:
- государственные предприятия – 33% случаев (11 562 долга),
- акционерные общества – 29% (10 308 долгов),
- ООО – 18% (6 298 долгов).
Регионы-лидеры по количеству долгов:
- Сумская область – 6 305 производств,
- Киев – 3 784,
- Днепропетровская область – 2 456.
Какие компании имеют наибольшие долги?
Среди антилидеров: Сумское машиностроительное НПО – 4 063 производства, Карпатнефтехим – 1 188, Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг – 1 015. Также 7% всех долгов (2 499 производств) приходятся на различные Облавтодоры.
Заметьте. Среди крупных финансово-промышленных групп наибольшие проблемы с зарплатами имеют компании, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.
По видам деятельности больше всего задолжали предприятия:
- машиностроение – 16% (5 681 производство),
- строительство – 7,6% (2 696),
- химическая промышленность – 7,5% (2 670).
Для сравнения: на август 2024 года было зафиксировано чуть более 34 тысяч долгов по зарплатам, а количество компаний-должников составляло 1 872.