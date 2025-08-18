Кто больше всего задолжал?

В общем зарплату задолжали 1 983 компании, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников, информирует 24 Канал.

Смотрите также Не только ІТ: какие специалисты будут нужны больше всего Украине после войны

Среди крупнейших должников:

государственные предприятия – 33% случаев (11 562 долга),

акционерные общества – 29% (10 308 долгов),

ООО – 18% (6 298 долгов).

Регионы-лидеры по количеству долгов:

Сумская область – 6 305 производств,

Киев – 3 784,

Днепропетровская область – 2 456.

Какие компании имеют наибольшие долги?

Среди антилидеров: Сумское машиностроительное НПО – 4 063 производства, Карпатнефтехим – 1 188, Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг – 1 015. Также 7% всех долгов (2 499 производств) приходятся на различные Облавтодоры.

Заметьте. Среди крупных финансово-промышленных групп наибольшие проблемы с зарплатами имеют компании, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу.

По видам деятельности больше всего задолжали предприятия:

машиностроение – 16% (5 681 производство),

строительство – 7,6% (2 696),

химическая промышленность – 7,5% (2 670).

Для сравнения: на август 2024 года было зафиксировано чуть более 34 тысяч долгов по зарплатам, а количество компаний-должников составляло 1 872.