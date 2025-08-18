Хто найбільше заборгував?
Загалом зарплату заборгували 1 983 компанії, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників, інформує 24 Канал.
Серед найбільших боржників:
- державні підприємства – 33% випадків (11 562 борги),
- акціонерні товариства – 29% (10 308 боргів),
- ТОВ – 18% (6 298 боргів).
Регіони-лідери за кількістю боргів:
- Сумська область – 6 305 проваджень,
- Київ – 3 784,
- Дніпропетровська область – 2 456.
Які компанії мають найбільші борги?
Серед антилідерів: Сумське машинобудівне НВО – 4 063 провадження, Карпатнафтохім – 1 188, Сумське машинобудівне НВО – Інжиніринг – 1 015. Також 7% усіх боргів (2 499 проваджень) припадають на різні Облавтодори.
Зауважте. Серед великих фінансово-промислових груп найбільші проблеми із зарплатами мають компанії, що належать бізнесмену Дмитру Фірташу.
За видами діяльності найбільше заборгували підприємства:
- машинобудування – 16% (5 681 провадження),
- будівництво – 7,6% (2 696),
- хімічна промисловість – 7,5% (2 670).
Для порівняння: на серпень 2024 року було зафіксовано трохи більше 34 тисяч боргів по зарплатах, а кількість компаній-боржників становила 1 872.