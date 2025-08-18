Хто найбільше заборгував?

Загалом зарплату заборгували 1 983 компанії, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників, інформує 24 Канал.

Серед найбільших боржників:

державні підприємства – 33% випадків (11 562 борги),

акціонерні товариства – 29% (10 308 боргів),

ТОВ – 18% (6 298 боргів).

Регіони-лідери за кількістю боргів:

Сумська область – 6 305 проваджень,

Київ – 3 784,

Дніпропетровська область – 2 456.

Які компанії мають найбільші борги?

Серед антилідерів: Сумське машинобудівне НВО – 4 063 провадження, Карпатнафтохім – 1 188, Сумське машинобудівне НВО – Інжиніринг – 1 015. Також 7% усіх боргів (2 499 проваджень) припадають на різні Облавтодори.

Зауважте. Серед великих фінансово-промислових груп найбільші проблеми із зарплатами мають компанії, що належать бізнесмену Дмитру Фірташу.

За видами діяльності найбільше заборгували підприємства:

машинобудування – 16% (5 681 провадження),

будівництво – 7,6% (2 696),

хімічна промисловість – 7,5% (2 670).

Для порівняння: на серпень 2024 року було зафіксовано трохи більше 34 тисяч боргів по зарплатах, а кількість компаній-боржників становила 1 872.