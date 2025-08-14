Яку компенсацію може отримати бізнес?

Про зміни повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та пресслужба "Дії", передає 24 Канал. Подати заявку можна онлайн через Дію. Зауважимо, що гроші надаються для придбання, транспортування та запуску нового обладнання.

Які ключові зміни програми?

Грант покриває до 70% витрат на обладнання українського виробництва (раніше – 50%).

Для підприємств, чиє обладнання знищила або пошкодила російська агресія, держава відшкодовує 80% інвестицій.

Додано можливість повторної участі у програмі, якщо підприємець виконав умови попереднього договору.

Водночас сума гранту не може перевищувати розмір збитків, а при повторному зверненні – зменшується на розмір раніше отриманої допомоги.

Що відомо про додаткові можливості для бізнесу?

Переробні підприємства можуть витрачати грантові кошти на дослідження для запуску нової продукції в серійне виробництво.

Аграрії тепер мають право купувати обладнання для післяврожайного оброблення, якщо вони зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та вирощують багаторічні культури.

Для участі у програмі підприємство повинно створити щонайменше 5 робочих місць і працювати не менше 3 років після отримання гранту. Рішення щодо заявки ухвалюється упродовж місяця.

Раніше ця програма вже залучила понад 6,2 мільярди гривень інвестицій та допомогла створити понад 20 тисяч робочих місць у секторі переробної промисловості.