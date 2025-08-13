Хто має подавати декларацію про доходи?

Громадяни щорічно подають до податкових інспекцій декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на бюро YANKIV.

Це повинні робити фізичні особи-резиденти, які отримували протягом року доходи, з яких не було утримано ПДФО та військовий збір. До таких доходів належать:

Доходи від продажу або оренди майна;

Іноземні доходи;

Інвестиційний прибуток;

Доходи у вигляді спадщини чи подарунків (у певних випадках);

Інші доходи, з яких податки не були утримані податковим агентом (наприклад, роботодавцем.

Українці не зобов’язані подавати декларацію, якщо їхній єдиний дохід – це зарплата, або дохід від підприємництва.

Податкова декларація за звітний календарний рік подається до 1 травня року, що настає за звітним. За неподання декларації у визначені терміни потрібно нести відповідальність.

Які є види відповідальності за неподання декларації?

Якщо не подати декларацію вчасно або взагалі її не подати, це вважатиметься порушенням податкового кодексу. За таке порушення передбачаються три види юридичної відповідальності:

Фінансова відповідальність

Найперший наслідок. Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Адміністративна відповідальність

Окрім фінансового штрафу згідно з ПКУ, за неподання декларації існує також адміністративна відповідальність.

Такий вид покарання можуть застосувати, якщо декларацію взагалі не подали чи невчасно подали, включили до неї недостовірну інформацію чи неналежно вели обліку доходів і витрат. За ці порушення передбачено попередження або накладення штрафу від 51 до 136 гривень.

Як уникнути штрафів?

Найкращий спосіб уникнути штрафу за неподання податкової декларації – це дотримуватися вимог законодавства.

Своєчасне подання

Заздалегідь з’ясуйте, чи зобов’язані ви подавати декларацію і не не відкладайте подання декларації на останній день.

Облік доходів

Записуйте всі джерела доходів, особливо ті, що не були оподатковані під час виплати і зберігайте підтверджуючі документи.

Перевірка даних

Використовуйте актуальні форми декларації та правила заповнення, перевірте правильність розрахунків податкових зобов’язань.

Електронні сервіси

Подати декларацію можна в електронній формі через особистий кабінет платника податків на сайті ДПС України, що значно спрощує процес. Електронні сервіси допомагають уникнути технічних помилок при заповненні.