Хто має подавати декларацію про доходи?
Громадяни щорічно подають до податкових інспекцій декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на бюро YANKIV.
Це повинні робити фізичні особи-резиденти, які отримували протягом року доходи, з яких не було утримано ПДФО та військовий збір. До таких доходів належать:
- Доходи від продажу або оренди майна;
- Іноземні доходи;
- Інвестиційний прибуток;
- Доходи у вигляді спадщини чи подарунків (у певних випадках);
- Інші доходи, з яких податки не були утримані податковим агентом (наприклад, роботодавцем.
Українці не зобов’язані подавати декларацію, якщо їхній єдиний дохід – це зарплата, або дохід від підприємництва.
Податкова декларація за звітний календарний рік подається до 1 травня року, що настає за звітним. За неподання декларації у визначені терміни потрібно нести відповідальність.
Які є види відповідальності за неподання декларації?
Якщо не подати декларацію вчасно або взагалі її не подати, це вважатиметься порушенням податкового кодексу. За таке порушення передбачаються три види юридичної відповідальності:
- Фінансова відповідальність
Найперший наслідок. Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
- Адміністративна відповідальність
Окрім фінансового штрафу згідно з ПКУ, за неподання декларації існує також адміністративна відповідальність.
Такий вид покарання можуть застосувати, якщо декларацію взагалі не подали чи невчасно подали, включили до неї недостовірну інформацію чи неналежно вели обліку доходів і витрат. За ці порушення передбачено попередження або накладення штрафу від 51 до 136 гривень.
Як уникнути штрафів?
Найкращий спосіб уникнути штрафу за неподання податкової декларації – це дотримуватися вимог законодавства.
- Своєчасне подання
Заздалегідь з’ясуйте, чи зобов’язані ви подавати декларацію і не не відкладайте подання декларації на останній день.
- Облік доходів
Записуйте всі джерела доходів, особливо ті, що не були оподатковані під час виплати і зберігайте підтверджуючі документи.
- Перевірка даних
Використовуйте актуальні форми декларації та правила заповнення, перевірте правильність розрахунків податкових зобов’язань.
- Електронні сервіси
Подати декларацію можна в електронній формі через особистий кабінет платника податків на сайті ДПС України, що значно спрощує процес. Електронні сервіси допомагають уникнути технічних помилок при заповненні.