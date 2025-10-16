Що декларують українці?
Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, інформує 24 Канал.
За її словами, з початку року громадяни задекларували 36 мільярдів гривень іноземних доходів та 15,9 мільярдів гривень – від успадкування чи дарування майна.
Крім того, українці подали декларації про:
- продаж рухомого та нерухомого майна – 7,5 мільярдів гривень,
- інвестиційні доходи – 6,1 мільярд гривень,
- інші оподатковувані доходи – 4,8 мільярдів гривень,
- орендну плату за майно – 3,7 мільярдів гривень.
Зауважте. Загалом упродовж дев'яти місяців року подано понад 226 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.
Свідомість громадян зростає?
Карнаух також зазначила, що рекордну суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору — понад 2 мільярдів гривень – визначив до сплати мешканець Києва.
Щороку зростає кількість українців, які добровільно подають декларації. Це свідчить про підвищення культури прозорого декларування, адже мова йде не лише про обов'язок, а й про довіру та відповідальність,
– підкреслила очільниця ДПС.
Що відомо про декларування доходів в Україні?
ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК на недостовірному декларуванні майна вартістю понад 6 мільйонів гривень, яке він переписав на тещу.
Українці мають подавати декларацію про доходи, якщо отримували доходи, з яких не було утримано податки, наприклад, від продажу майна чи іноземні доходи.