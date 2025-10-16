Что декларируют украинцы?

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, информирует 24 Канал.

По ее словам, с начала года граждане задекларировали 36 миллиардов гривен иностранных доходов и 15,9 миллиардов гривен – от наследования или дарения имущества.

Кроме того, украинцы подали декларации о:

продаже движимого и недвижимого имущества – 7,5 миллиардов гривен,

инвестиционные доходы – 6,1 миллиард гривен,

других налогооблагаемых доходах – 4,8 миллиардов гривен,

арендную плату за имущество – 3,7 миллиардов гривен.

Заметьте. Всего в течение девяти месяцев года подано более 226 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Сознание граждан растет?

Карнаух также отметила, что рекордную сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора - более 2 миллиардов гривен – определил к уплате житель Киева.

Ежегодно растет количество украинцев, которые добровольно подают декларации. Это свидетельствует о повышении культуры прозрачного декларирования, ведь речь идет не только об обязанности, но и о доверии и ответственности,

– подчеркнула руководительница ГНС.

Что известно о декларировании доходов в Украине?