Что декларируют украинцы?
Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, информирует 24 Канал.
По ее словам, с начала года граждане задекларировали 36 миллиардов гривен иностранных доходов и 15,9 миллиардов гривен – от наследования или дарения имущества.
Кроме того, украинцы подали декларации о:
- продаже движимого и недвижимого имущества – 7,5 миллиардов гривен,
- инвестиционные доходы – 6,1 миллиард гривен,
- других налогооблагаемых доходах – 4,8 миллиардов гривен,
- арендную плату за имущество – 3,7 миллиардов гривен.
Заметьте. Всего в течение девяти месяцев года подано более 226 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах.
Сознание граждан растет?
Карнаух также отметила, что рекордную сумму налога на доходы физических лиц и военного сбора - более 2 миллиардов гривен – определил к уплате житель Киева.
Ежегодно растет количество украинцев, которые добровольно подают декларации. Это свидетельствует о повышении культуры прозрачного декларирования, ведь речь идет не только об обязанности, но и о доверии и ответственности,
– подчеркнула руководительница ГНС.
Что известно о декларировании доходов в Украине?
ГБР разоблачило заместителя начальника Львовского областного ТЦК на недостоверном декларировании имущества стоимостью более 6 миллионов гривен, которое он переписал на тещу.
Украинцы должны подавать декларацию о доходах, если получали доходы, с которых не были удержаны налоги, например, от продажи имущества или иностранные доходы.