Хоч об'єкти і були записані на тещу, фактично ними користувався сам декларант. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Що відомо про недостовірну декларацію заступника начальника Львівського обласного ТЦК?

У 2023 – 2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 гектарів земельної ділянки та житловий будинок площею 139 квадратних метрів у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 мільйонів гривень.

Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК,

– зазначили у ДБР.

На майно фігуранта накладено арешт.

Посадовець Львівського обласного ТЦК не задекларував земельну ділянку

Посадовцю повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до 2 років обмеження волі, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes. Він зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Вартість такого авто оцінюється у 18 тисяч доларів США.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

