Що відомо про злочин?

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі міста Києва, пише 24 Канал з посиланням на НАБУ та САП.

Т.в.о. начальника управління, використовуючи службове становище, мав це зробити за грошову винагороду. Її розмір – 1,3 мільйона доларів США.

Залучивши до вчинення цього злочину інших осіб та визначившись із майбутнім товариством-переможцем, службовець розпочав проведення конкурсу,

– повідомили у САП.

Задля унеможливлення викриття кошти мали передаватись трьома траншами через банківські сейфові скриньки:

100 тисяч доларів США – для початку конкурсу; 400 тисяч доларів США – для підписання договору на будівництво; 800 тисяч доларів США – після завершення першої черги будівництва.

Водночас після оголошення про початок конкурсу директор товариства попросив зменшити загальну суму неправомірної вигоди до 1 мільйона доларів США. Також він погодився одразу надати першу частину обумовлених коштів.

Пособників службовця Міноборони України викрито на початку червня цього року одразу після одержання ними частини коштів. На сьогодні САП та НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру виконавцю злочину – начальнику одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України,

– зазначили у дописі.

Важливо! Викриття злочину відбувалось детективами НАБУ спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва прокурора САП, але наразі слідство триває.