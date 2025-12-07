Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Що світить спільнику Скороход?
Справу продовжують розслідувати детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП. У відомстві повідомили, що підозрюваного взяли під варту, проте суд передбачив можливість внесення застави у розмірі. У разі внесення цих коштів він буде зобов’язаний виконувати низку процесуальних вимог.
Серед обов'язків, які покладатимуться на підозрюваного:
з'являтися за викликами детективів, прокурорів і суду;
не залишати межі Тернополя без спеціального дозволу;
повідомляти про будь-яку зміну місця проживання чи роботи;
утримуватися від контактів з особами, зазначеними в судовій ухвалі;
передати на зберігання документи для виїзду за кордон;
носити електронний браслет.
Зауважимо, що йдеться про соратника народної депутатки Анни Скороход, яку разом із помічником та ще одним учасником схеми 5 грудня повідомили про підозру у справі щодо продажу впливу за можливе застосування санкцій РНБО проти бізнес-опонента.
Більше про злочинну схему Анни Скороход
У п'ятницю, 5 грудня, детективи НАБУ та прокурори САП спільно з працівниками СБУ викрили злочинну групу, яку, за версією слідства, очолювала чинна народна депутатка України. Окрім того, її прізвище згадується на так званих "плівках Міндіча".
НАБУ опублікувало відеофрагменти, на яких, імовірно, депутатка разом із соратниками отримує велику суму грошей за обіцяне "сприяння" у застосуванні санкцій.
За даними розслідування, до схеми були залучені її помічник та кілька посередників. Один із них мав безпосередньо отримати кошти. Під час обговорень умов хабаря учасники домовилися розділити платіж на дві частини. Для "гарантії", бізнесмена змусили написати розписку про нібито отримання ним позики.
Сама нардепка у відповідь на обшуки та підозру заявила, що правоохоронці сфальсифікували матеріали її справи. Вона розцінює це як прояв політичного тиску.