Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Актуально "Відверта фальсифікація": нардепка Скороход відреагувала на обшуки

Що світить спільнику Скороход?

Справу продовжують розслідувати детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП. У відомстві повідомили, що підозрюваного взяли під варту, проте суд передбачив можливість внесення застави у розмірі. У разі внесення цих коштів він буде зобов’язаний виконувати низку процесуальних вимог.

Серед обов'язків, які покладатимуться на підозрюваного:

з'являтися за викликами детективів, прокурорів і суду;

не залишати межі Тернополя без спеціального дозволу;

повідомляти про будь-яку зміну місця проживання чи роботи;

утримуватися від контактів з особами, зазначеними в судовій ухвалі;

передати на зберігання документи для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Зауважимо, що йдеться про соратника народної депутатки Анни Скороход, яку разом із помічником та ще одним учасником схеми 5 грудня повідомили про підозру у справі щодо продажу впливу за можливе застосування санкцій РНБО проти бізнес-опонента.

Більше про злочинну схему Анни Скороход