Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Что светит сообщнику Скороход?

Дело продолжают расследовать детективы НАБУ под процессуальным руководством САП. В ведомстве сообщили, что подозреваемого взяли под стражу, однако суд предусмотрел возможность внесения залога в размере. В случае внесения этих средств он будет обязан выполнять ряд процессуальных требований.

Среди обязанностей, которые будут возлагаться на подозреваемого:

  • появляться по вызовам детективов, прокуроров и суда;

  • не покидать пределы Тернополя без специального разрешения;

  • сообщать о любом изменении места жительства или работы;

  • воздерживаться от контактов с лицами, указанными в судебном постановлении;

  • передать на хранение документы для выезда за границу;

  • носить электронный браслет.

Заметим, что речь идет о соратнике народного депутата Анны Скороход, которую вместе с помощником и еще одним участником схемы 5 декабря сообщили о подозрении по делу о продаже влияния за возможное применение санкций СНБО против бизнес-оппонента.

Больше о преступной схеме Анны Скороход

  • В пятницу, 5 декабря, детективы НАБУ и прокуроры САП совместно с работниками СБУ разоблачили преступную группу, которую, по версии следствия, возглавляла действующий народный депутат Украины. Кроме того, ее фамилия упоминается на так называемых "пленках Миндича".

  • НАБУ опубликовало видеофрагменты, на которых, вероятно, депутат вместе с соратниками получает крупную сумму денег за обещанное "содействие" в применении санкций.

  • По данным расследования, к схеме были привлечены ее помощник и несколько посредников. Один из них должен был непосредственно получить средства. Во время обсуждений условий взятки участники договорились разделить платеж на две части. Для "гарантии", бизнесмена заставили написать расписку о якобы получении им займа.

  • Сама нардеп в ответ на обыски и подозрение заявила, что правоохранители сфальсифицировали материалы ее дела. Она расценивает это как проявление политического давления.