Об этом Анна Скороход написала в соцсетях, передает 24 Канал.

Как Скороход прокомментировала обыски?

Народный депутат Анна Скороход, которую подозревают по делу о взяточничестве, заявила о якобы откровенной фальсификации со стороны правоохранительных органов и политическом давлении.

По ее словам, опубликованные НАБУ фотографии с обыска не отражают ее квартиру: кухня, плитка и деньги, показанные на снимках, ей не принадлежат.

Чтобы опровергнуть информацию, Скороход даже записала видео, где показала реальное состояние своего дома и доказала, что на фото изображена чужая квартира.

Интересно! Вчера утром нардеп в своем телеграмм-канале прямо подтвердила обыски в ее доме. Тогда она отметила, что ей "нечего скрывать".

Впрочем, Анна Скороход впоследствии также отметила, что опубликованные следствием видеозаписи являются смонтированными и вырванными из контекста, а полная версия выглядит совсем иначе.

У меня нет той кухни, нет той плитки и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате – не мои. Ни деньги, ни комната,

– говорится в ее заметке.

Она добавила, что не арестована, подозрение ей вручили, но подтверждений ее вины нет, и она готова к полному сотрудничеству со следствием. Скороход также заявила, что будет требовать полного расследования провокации.

По ее словам, обыски и публикации, мол, "приурочены" к ее командировке в США.

Эта "спецоперация" странным образом совпала с моей командировкой в Соединенные Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого - сорвать мою поездку на международные встречи,

– написала нардеп.

Что этому предшествовало?