Что известно о нардепе и скандалах вокруг нее, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также У нардепа Скороход проводят обыски: ее подозревают в получении взятки

Кто такая Анна Скороход?

35-летняя Анна Скороход, нардеп 9-го созыва от 93-го округа, – уроженка Киевщины.

Она окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм" и Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

Как рассказывала когда-то сама Скороход на телеканале ZIK, она снималась в фильме "Свободное небо" и еще в нескольких сериалах. Но с актерской профессией у нее не сложилось, потому что "не имела связей".

Скороход также работала юристом в городском совете и различных коммерческих компаниях, заместителем директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате "Прогресс" – заводе ее тогдашнего гражданского мужа Алексея Алякина.

Она неоднократно поддерживала советскую оккупацию Украины и выступала против запрета георгиевской ленты, называя ее символом победы.

Борьба с коммунизмом, Советским Союзом – это все маразм. И такие случаи, которые мы наблюдаем во Львове. Это болезнь общества, это воспаление мозга части общества, которые мы имеем благодаря политике, которую у нас проводили все эти годы. Мы должны уважать историю. У меня прадед дошел до Берлина, для него георгиевская лента – символ победы. Почему какой-то недалекий человек должен мне указывать, что это символ зла? На каком основании?

– говорила депутат.

Отмечается, что в 2021 году Скороход владела 162 биткоинами (примерно 257 миллионов гривен). Впоследствии оказалось, что она подала недостоверные сведения в декларации по количеству криптовалюты, которой владела тогда.

В 2025 Скороход предлагала изменить админграницы Донетчины и Луганщины, а еще, как оказалось, фигурировала в расследовании НАБУ и САП по делу "Мидас".

Скандал с мужем Скороход Алексеем Алякиным

Гражданин России Алексей Алякин – российский бизнесмен и банкир.

С 2000 года он работал заместителем главы департамента промышленности Министерства имущества России, а с 2008 – был гендиректором Научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова в Москве.

В 2013 году Алякина признали банкротом, а впоследствии российские власти его объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.

В Украину он приехал в том же году, впоследствии со Скороход основал комбинат "Прогресс" в Киевской области.

14 ноября 2019 года его задержала Генеральная прокуратура. Тогда Скороход заявляла, что это связано с ее позицией по законопроекту о разгосударствлении газотранспортной системы и открытии рынка земли.

Нардеп голосовала против этого, как, собственно, еще один ее сожитель Антон Поляков. Они проживали вместе в 2021 году. В том же году Поляков умер.

Что касается первого мужа Скороход Алякина, то его арестовывали уже не впервые.

С 9 августа 2018 года он 3 месяца находился под стражей, ожидая экстрадиции в Россию.

Но тогда Новозаводской суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест, который отменили 3 января 2019 года. Причина – получение Алякиным паспорта гражданина Украины.

Эта процедура отменялась 2 раза, потому что он подавал фальшивые документы и ложные сведения.

Депутатство Скороход и ее исключение из "Слуги народа"

На выборах в 2019 году Скороход избрали депутатом от партии "Слуга народа". Она победила на округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей.

В октябре того же года она расплакалась прямо во время заседания Верховной Рады якобы из-за игнорирования поправок, которые хотела внести в законопроект №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.

Уже 15 ноября Скороход исключили из партии "Слуга народа". Произошло это на второй день после ареста Алякина.

В партии отмечали, что она не поддерживает никаких решений СН.

Лично предлагал исключить Скороход из партии председатель фракции Давид Арахамия. Тогда он ее также обвинял в том, что она предлагала взятки другим нардепам.

Зато Скороход заявляла о давлении на ее семью из-за ее позиции и утверждала, что депутаты СН получают зарплаты "в конвертах". 28 февраля 2020 года она снова публично заявила об этом.

3 июля 2020 Анна Скороход вошла в депутатскую группу "За будущее".

В 2021 году депутат также баллотировалась на должность городского головы Борисполя, а в 2023 стала председателем Временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства в Минобороны и ВСУ.

Почему НАБУ проводило обыски у Скороход?

Утром 5 декабря 2025 года в НАБУ и САП рассказали, что совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу.

Ее возглавляла народный депутат Украины.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали – позже", – писали в ведомстве.

СМИ удалось узнать, что речь идет именно о Скороход. По данным Украинской правды нардепа подозревают в получении взятки. Она якобы вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции,

– отреагировала Скороход на обыски и обвинения.