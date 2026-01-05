Как рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, подобную тактику противник применяет уже не впервые. Поэтому продвижение врага обусловлено не новым оперативным шаблоном, а большим недоукомплектованием Сил обороны.

Какая ключевая проблема есть на фронте?

Сегодня главным вызовом для бойцов является не новая тактика врага. Ведь оккупанты ежедневно несут невероятно большие потери на фронте. Если бы каждая наша бригада была обеспечена сознательными гражданами, которые хотят защищать свою землю, противник не смог бы захватить даже 50% того, что захватил. А его потери были бы еще больше.

Впрочем оккупанты действительно пытаются найти что-то новое. Например, на полосе обороны нашей бригады в течение месяца они потеряли около 60 единиц техники, а это достаточно рекордные показатели. К тому же враг очень давно не применял такое большое количество техники во время штурмовых действий,

– отметил офицер.

Сейчас противник пытается обходить Покровскую англомерацию, хочет прорваться к населенному пункту Доброполье, но у него пока ничего не получается.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Почему враг все-таки может продвигаться?

В то же время продолжаются ежедневные штурмы малыми пехотными группами от трех до пяти военнослужащих. Так враг пытается прощупывать наши позиции и искать места, где меньшее количество личного состава, где, возможно, он даже отсутствует из-за того, что физически мы не можем закрыть полностью все.

"Соответственно, противник находит такие места и пытается продвинуться дальше. То есть это не является чем-то новым. Это стоит россиянам тысячи смертей ежемесячно", – отметил Андрей Отченаш.

Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. С его помощью удастся забирать раненых даже из тех мест, в которые нельзя попасть другим транспортом. Это спасет гораздо больше жизней наших военных. Приобщиться к сбору можно по ссылке!

К сожалению, нужно признавать, что у противника в десятки раз больше личного состава, который штурмует наши позиции под страхом расстрела своими командирами. Поэтому Россия все-таки имеет определенные достижения. Но это совсем не те достижения о которых они мечтали.

Например, противник планировал захватить Доброполье еще до начала 2026 года. Но по состоянию на 5 января 2026 года так и не смог этого сделать.

Бои в Донецкой области: что происходит?