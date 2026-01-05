Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Агрессор рвется в Купянск: сколько сейчас оккупантов в городе
Какова ситуация на фронте?
По данным аналитиков, россияне наступали на севере Сумщины 4 января, однако продвижение не зафиксировано. Бои шли вблизи Алексеевки, Варачино, Новониколаевки и Грабовского.
На севере Харьковской области ситуация оставалась без изменений, заверили в ISW. Россия атаковала в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы, Прилипки и Лимана. По данным российских милблогеров, украинские войска контратаковали у Волчанских Хуторов.
Также россияне наступали в районе Большого Бурлука, а также на Купянском направлении. Бои продолжались вблизи Синьковки, Фиголевки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Подтвержденного продвижения аналитики не зафиксировали.
Без изменений оставалась ситуация и на Славянско-Лиманском и Северском направлениях. Российские войска атаковали у Торского, Заречного, Дробышево, а также вблизи Северска и окружающих населенных пунктов. Результата оккупанты не достигли.
Изменения на фронте на 4 января / Карты ISW
В то же время, как сообщили в ISW, геолокационные записи за 4 января свидетельствуют о тактическом продвижении россиян вдоль трассы Н-20 Константиновка – Дружковка, к северо-востоку от Яблоновки.
На Добропольском направлении наступления России успеха не имели. Бои продолжались вблизи Шахматного, Кучерова Яра и Заповедного.
Также есть продвижение и Украины. По оценкам ISW, защитники продвинулись на Покровском направлении. ВСУ достигли успеха в центральной части Родинского и на юге Гришино.
На Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупационные войска продолжали атаки, однако без изменений линии фронта.
Изменения на фронте на 4 января / Карты ISW
Последние новости с фронта
Представитель Группировки объединенных сил сообщил, что российское военное руководство поставило цель взять Купянск до февраля 2026 года. Сейчас попытки россиян проникнуть в город с севера безрезультатны. Не исключено, что атаки могут возобновить.
Россияне дистанционно минируют село Грабовское в Сумской области. Делают оккупанты это, чтобы усложнить возможные контратаки Украины