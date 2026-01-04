Подробнее о ситуации в городе рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов Общественному, передает 24 Канал.
Что происходит в Купянске?
В Купянске подходит к концу операция по вытеснению российских военных. По оценкам Трегубова, в городе остаются менее ста оккупантов. Они там фактически находятся в полном окружении и имеют проблемы со снабжением, в частности с воздуха.
Представитель Группировки называет ситуацию в Купянске положительной. По данным радиоперехватов, в городе фиксируют около 30 позывных российских военных. Однако отмечается, что одной рацией могут пользоваться два-три человека.
В то же время, по словам Трегубова, высшее командование российской армии поставило перед своими подразделениями задачу "снова" захватить Купянск. На этот раз – до февраля 2026 года.
Если брать их попытки подойти или инфильтроваться в город с севера, то там абсолютно без успеха. Сейчас пытаются, но не складывается. Более активно и больше тех же логистических возможностей у них сейчас на левом берегу реки Оскол,
– объяснили в Группировке объединенных сил.
Отмечается, что в последнее время на этом участке Харьковщины царит относительное затишье. "Но мы видим, что готовятся и очень скоро оживятся", – добавил Трегубов.
Кроме того, россияне усилили авиаудары по Купянску, преимущественно с применением ФАБов.
Какова ситуация на фронте?
По данным ISW, украинские защитники имеют продвижение на Купянском направлении. По состоянию на 2 января они закрепились вблизи трассы Р-79 Купянск – Чугуев в центральной части города.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что активные действия Украины возле Купянска будут продолжаться. По его словам, ключевая задача – уничтожение путей переправы противника.
Как сообщили в DeepState, россияне на днях продвинулись в районах Мирнограда, Покровска и Светлого в Донецкой области.