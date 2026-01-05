Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
За даними аналітиків, росіяни наступали на півночі Сумщини 4 січня, однак просування не зафіксовано. Бої точились поблизу Олексіївки, Варачиного, Новомиколаївки та Грабовського.
На півночі Харківщині ситуація залишалася без змін, запевнили в ISW. Росія атакувала в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці, Прилипки та Лиману. За даними російських мілблогерів, українські війська контратакували біля Вовчанських Хуторів.
Також росіяни наступали у районі Великого Бурлука, а також на Куп'янському напрямку. Бої тривали поблизу Синьківки, Фиголівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Підтвердженого просування аналітики не зафіксували.
Без змін залишалася ситуація й на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках. Російські війська атакували біля Торського, Зарічного, Дробишевого, а також поблизу Сіверська й навколишніх населених пунктів. Результату окупанти не досягли.
Зміни на фронті на 4 січня / Карти ISW
Водночас, як повідомили в ISW, геолокаційні записи за 4 січня свідчать про тактичне просування росіян уздовж траси Н-20 Костянтинівка – Дружківка, на північний схід від Яблунівки.
На Добропільському напрямку наступи Росії успіху не мали. Бої тривали поблизу Шахового, Кучерового Яру та Заповідного.
Також є просування й України. За оцінками ISW, захисники просунулися на Покровському напрямку. ЗСУ досягли успіху в центральній частині Родинського та на півдні Гришиного.
На Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупаційні війська продовжували атаки, однак без змін лінії фронту.
Зміни на фронті на 4 січня / Карти ISW
Останні новини з фронту
Речник Угрупування об'єднаних сил повідомив, що російське військове керівництво поставило за мету взяти Куп'янськ до лютого 2026 року. Наразі спроби росіян проникнути в місто з півночі безрезультатні. Не виключено, що атаки можуть відновити.
Росіяни дистанційно мінують село Грабовське в Сумській області. Роблять окупанти це, щоб ускладнити можливі контратаки України