Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, росіяни наступали на півночі Сумщини 4 січня, однак просування не зафіксовано. Бої точились поблизу Олексіївки, Варачиного, Новомиколаївки та Грабовського.

На півночі Харківщині ситуація залишалася без змін, запевнили в ISW. Росія атакувала в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці, Прилипки та Лиману. За даними російських мілблогерів, українські війська контратакували біля Вовчанських Хуторів.

Також росіяни наступали у районі Великого Бурлука, а також на Куп'янському напрямку. Бої тривали поблизу Синьківки, Фиголівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Підтвердженого просування аналітики не зафіксували.

Без змін залишалася ситуація й на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках. Російські війська атакували біля Торського, Зарічного, Дробишевого, а також поблизу Сіверська й навколишніх населених пунктів. Результату окупанти не досягли.

Водночас, як повідомили в ISW, геолокаційні записи за 4 січня свідчать про тактичне просування росіян уздовж траси Н-20 Костянтинівка – Дружківка, на північний схід від Яблунівки.

На Добропільському напрямку наступи Росії успіху не мали. Бої тривали поблизу Шахового, Кучерового Яру та Заповідного.

Також є просування й України. За оцінками ISW, захисники просунулися на Покровському напрямку. ЗСУ досягли успіху в центральній частині Родинського та на півдні Гришиного.

На Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупаційні війська продовжували атаки, однак без змін лінії фронту.

Останні новини з фронту