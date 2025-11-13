Заступник голови Львівської облради, а нині виконувач обов’язків голови ради Юрій Холод 15 жовтня зареєстрував на сайті НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після свого одруження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Читайте також Працівниця Львівської облради купила Porsche Cayenne, але записала на батька

Що на весілля подарували батьки Холода?

Згідно з даними НАЗК, 10 жовтня Холод отримав від батьків Ігоря та Романії Холодів весільний подарунок у розмірі 2 мільйони гривень. За курсом НБУ ця сума становить близько 48 тисяч доларів. Посадовець підтвердив отримання такого подарунка та поділився куди планує витратити кошти.

Ми плануємо сімейне життя, я хочу дітей. У нас вже є одна дитина (дружина Юрія Холода має 4-річну доньку від першого шлюбу – 24 Канал). На жаль, на відпочинок я не можу поїхати туди, куди хочу. Це буде неправильно. Тому я почекаю, поки війна закінчиться чи зупиниться, після того буде медовий місяць,

– розповідає Юрій.

Де відбулось весілля та хто став обраницею чиновника?

Юрій Холод у віці 34 роки одружився з 27-річною обраницею Софією Ганяк. Весілля відбулось 10 жовтня 2025 року у заміському п’ятизірковому комплексі Edem Resort Medical & SPA, який належить колишньому нардепу Ігорю Кривецькому. Однак більше подробиць Холод не розповів, мовляв, хоче аби сімейне життя залишалось приватним.

Відомо, що у Холода цей шлюб перший, тоді як у його дружини вже є дитина.

За даними ЗМІ, у 2023 році Ганяк очолювала соціальний відділ благодійного фонду "Hope UA", який належав родині Гринкевичів.

Що ще відомо про очільника Львівської облради?