Скільки акцизних податків надійшло у бюджет?

Про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС), передає 24 Канал. За даними відомства, лише за січень – вересень до загального фонду держбюджету надійшло 129,5 мільярдів гривень акцизу з вироблених в Україні та імпортованих підакцизних товарів.

Це на 10,4 мільярдів гривень (або 8,8%) більше за плановий показник і на 32,2 мільряди гривень (+33,1%) більше, ніж минулого року.

Хто сплатив найбільше податків?

У податковій відзначили, що головними драйверами зростання стали акцизні надходження з тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції та електричної енергії, виробленої в Україні.

У вересні 2025 року державний бюджет отримав 12,9 мільярдів гривень акцизного податку. План надходжень виконано на 100,4%,

– повідомили у ДПС.

Також у відомстві зазначиои, що додаткові 0,1 мільярд гривень забезпечили сплати акцизу з вироблених та імпортованих тютюнових виробів.

Що відомо про надходження до бюджету?