Кто должен подавать декларацию о доходах?

Граждане ежегодно подают в налоговые инспекции декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год, сообщает 24 Канал со ссылкой на бюро YANKIV.

Это должны делать физические лица-резиденты, которые получали в течение года доходы, из которых не было удержано НДФЛ и военный сбор. К таким доходам относятся:

Доходы от продажи или аренды имущества;

Иностранные доходы;

Инвестиционный доход;

Доходы в виде наследства или подарков (в определенных случаях);

Другие доходы, с которых налоги не были удержаны налоговым агентом (например, работодателем.

Украинцы не обязаны подавать декларацию, если их единственный доход – это зарплата, или доход от предпринимательства.

Налоговая декларация за отчетный календарный год подается до 1 мая года, следующего за отчетным. За неподачу декларации в определенные сроки нужно нести ответственность.

Какие есть виды ответственности за неподачу декларации?

Если не подать декларацию вовремя или вообще ее не подать, это будет считаться нарушением налогового кодекса. За такое нарушение предусматриваются три вида юридической ответственности:

Финансовая ответственность

Самое первое последствие. Непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком налоговых деклараций влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление.

Административная ответственность

Кроме финансового штрафа согласно НКУ, за непредставление декларации существует также административная ответственность.

Такой вид наказания могут применить, если декларацию вообще не подали или не вовремя подали, включили в нее недостоверную информацию или неподобающе вели учет доходов и расходов. За эти нарушения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 51 до 136 гривен.

Как избежать штрафов?

Лучший способ избежать штрафа за непредставление налоговой декларации – это соблюдать требования законодательства.

Своевременная подача

Заранее выясните, обязаны ли вы подавать декларацию и не откладывайте подачу декларации на последний день.

Учет доходов

Записывайте все источники доходов, особенно те, что не были обложены налогом во время выплаты и сохраняйте подтверждающие документы.

Проверка данных

Используйте актуальные формы декларации и правила заполнения, проверьте правильность расчетов налоговых обязательств.

Электронные сервисы

Подать декларацию можно в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС Украины, что значительно упрощает процесс. Электронные сервисы помогают избежать технических ошибок при заполнении.