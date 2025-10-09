Чем владеет руководитель госпредприятия?

Речь идет о Викторе Субботине, который возглавляет предприятие уже более 17 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование СтопКору.

И хотя предприятие несет убытки во время войны, руководителю "Украинских энергетических машин" это не мешает купаться в роскоши.

В то время как, как прибыль предприятия в 2023 году сократилась до 376 миллионов гривен, уровень личного благосостояния руководителя остался неизменно высоким,

– говорится в расследовании.

Жена Субботина владеет драгоценными изделиями на миллионы гривен. Как указано в декларации, в ее собственности находится не менее 10 коллекций ювелирных изделий. Среди них:

драгоценности бренда Паскаль Бруни стоимостью 500 тысяч гривен;

украшения драгоценности от Carrera y Carrera на сумму более 1 миллиона гривен.

Также женщина имеет коллекцию элитных часов, которые щедро украшены бриллиантами – от известных брендов Ulysse Nardin и Chopard.

Семья владеет несколькими дорогими шубами из меха соболя и норки, в частности, от итальянского дизайнера Марко Ваноли стоимостью 2 300 евро.

В дополнение у жены руководителя предприятия в собственности есть еще и роскошная сумочка из крокодиловой кожи Hermès Birkin.

Да и сам Субботин не бедствует – задекларировал впечатляющий арсенал оружия. В его коллекции – карабины, ружья и пистолеты на сотни тысяч гривен, например:

винтовка Browning калибра 5.6 миллиметров оценена в 60 тысяч гривен;

а ружье Krieghoff 12-го калибра – в более чем 200 тысяч гривен.

Однако, несмотря на немалое состояние, Субботин указал в декларации, что живет в "помещении для отдыха", которое приобрел еще в 2018 году.

Впрочем, журналисты выяснили, что на самом деле, руководитель предприятия пользуется элитным имением в Харькове.

Имение площадью более 1 000 м². На территории также расположены еще один дом площадью почти 120 м², два гостевых дома, фонтан, подстриженный газон и декоративные насаждения,

– отмечается в материале.

Хотя официально этим имением владеет Нина Яценко, которая является, вероятно, тещей Субботина. Дом был куплен в сентябре 2022 года.

Важно! Семья Субботина также приобрела еще несколько земельных участков, общая стоимость которых составляет около 400 тысяч гривен.

Кто еще купил элитную недвижимость во время войны?