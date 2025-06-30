Так, в конце мая 2025 года мать и отец чиновника приобрели большой дом площадью 579,4 квадратных метра и два земельных участка в селе Петропавловская Борщаговка. Третьей совладелицей имения является Ирина Григоренко, передает 24 Канал со ссылкой на расследование регионального издания Херсонщины "Мост".

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Откуда у семьи Мрочко средства на такую покупку

Мать Романа Мрочко Любовь Ивановна по состоянию на 2019 год получила 15 тысяч гривен пенсии и имела новенький Lexus. Также в том году она задекларировала покупку квартиры в Киеве стоимостью всего 544 260 гривен. Также в этом доме ее невестка Инна Мрочко зарегистрирована как ФЛП. Квартира расположена в элитном ЖК Варшавский и куплена явно по очень заниженной цене.

Дом семьи Мрочко под Киевом / Фото Google панорамы

Отец Романа Мрочко – военный пенсионер. В 2019 году, когда он уволился из концерна Укроборонпром, его пенсия составляла 130 810 гривен. Еще 210 тысяч гривен он получил через суд из Пенсионного фонда.

Из декларации известно, что отец Мрочко, по состоянию на 2020 год, имел сбережения в сумме 39 тысяч долларов и чуть более 2 миллионов гривен выручил от продажи недвижимости. Еще 642 828 гривен он задекларировал как годовую зарплату в Укроборонпроме.

Даже, если предположить, что состояние родителей Романа Мрочко увеличились за время пандемии и войны в 5 раз, то им все равно бы не удалось купить две трети дома под Киевом.

Кто такая третья совладелица дома – Ирина Григоренко – доподлинно неизвестно. Журналисты пришли к выводу, что она может быть родственницей или хорошей знакомой семьи Мрочко.

Итак, подытоживая факты, можно сказать, что купить дорогой дом под Киевом пенсионеры из Винницкой области не могли. Поэтому, вероятно, его приобрел сам Мрочко и записал на родителей и третье лицо. В последней декларации чиновник показал сбережений на более 300 тысяч долларов.