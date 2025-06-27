Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследовании hromadske. Мать вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной в 2022 году приобрела элитную квартиру в Киеве по удивительно низкой цене.

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У матери Стефанишиной нашли квартиру по заниженной цене

В то же время сама министр годами декларирует пользование квартирой матери, которой, как выяснили журналисты, на самом деле не существует.

Согласно документам, мать чиновницы Надежда Кравец купила трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в ЖК "Львовская площадь" всего за 3 миллиона гривен, что эквивалентно 83 тысячам долларов в то время. Для сравнения, минимальная цена такой квартиры у застройщика тогда стартовала от 12 миллионов гривен, или более 300 тысяч долларов.

Журналисты выяснили еще одну деталь: с 2016 года Ольга Стефанишина декларирует пользование квартирой матери в Киеве площадью 74 метра квадратных, которую якобы семья приобрела в 2008 году. Но в официальных реестрах такой недвижимости у матери министра никогда не было.

Мать чиновницы подтвердила, что дочь действительно пользуется ее квартирой. Она также добавила, что у нее была двухкомнатная квартира, купленная в 2013 году, но ее продали еще в 2018-м.