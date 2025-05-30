Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование журналистов проекта "Схемы" Радио Свобода.

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Что известно о Надежде Стефанив и ее племяннице

В декларации за 2024 год судья Надежда Стефанив сообщила, что с 2020 года безвозмездно пользуется квартирой площадью 205 квадратных метров. Как владелицу этого жилья она указала "иностранную гражданку" Валентину Хорошавцеву.

Журналисты установили, что Валентина Хорошавцева является племянницей судьи Стефанив и гражданкой России – она родилась и постоянно проживает там, что подтверждается многочисленными утечками из баз данных. Кроме того, ее действующий российский паспорт зафиксирован в системе Федеральной налоговой службы России.

Паспорт племянницы Надежды Стефанив / Скриншот "Схем"

По данным государственного реестра недвижимости, Валентина Хорошавцева приобрела квартиру в Киеве в 2016 году, когда Надежда Стефанив возглавляла апелляционный суд Ивано-Франковской области. Жилье площадью 205 квадратных метров расположено в ЖК бизнес-класса "Андерсен" в центре столицы. В декларации указана цена 1,8 миллиона гривен, хотя, по данным профильных сайтов, рыночная стоимость такой недвижимости тогда превышала 5 миллионов гривен.

Интересно, что в квартире, которой владеет Хорошавцева, живет не только Стефанив, а и ее дочь Надежда Микитин – тоже судья.

Микитин – судья в Ивано-Франковском окружном административном суде. Живет она в квартире площадью 98 квадратных метров, которая принадлежит ее двоюродной сестре Хорошавцевой,

– говорится в расследовании "Схем".

Судья и ее дочь / Фото: Instagram

В 2011 году, в возрасте 23 лет, Валентина Хорошавцева приобрела в Ивано-Франковске квартиру и гараж общей стоимостью около 400 тысяч гривен (тогда – около 50 тысяч долларов). Еще одну квартиру площадью 102 квадратных метров она купила там в 2014 году.

В то же время, как выяснили журналисты, согласно официальным данным о доходах, Хорошавцева не имела достаточных средств для покупки этой недвижимости. С 2008 до 2016 года она заработала примерно 1,6 миллиона рублей, что на тот момент было более 600 000 гривен.

Этих средств не хватило бы, чтобы приобрести квартиру, где живет судья Верховного суда, ни по цене, указанной в декларации, ни по рыночной стоимости. Так же их бы не хватило и на другое имущество, которым Хорошавцева владеет в Украине,

– отметили журналисты.

Сама Надежда Стефанив подтвердила, что квартира, в которой она живет, принадлежит ее племяннице, гражданке России. По ее словам, Хорошавцева с семьей якобы планировали переезжать в Украину, поэтому продавали недвижимость в Томске, а из полученных средств покупали в Киеве и Ивано-Франковске. Однако планы не удалось реализовать из-за смерти ее сестры.

Однако это объяснение судьи содержит ряд противоречий. В частности журналисты не нашли подтверждений, что в Томске семья россиянки продавала какое-то имущество. Даже наоборот – известно, что они приобрели недвижимость, но уже после имущества в Украине.

Между тем сама Хорошавцева в комментарии "Схемам" отрицала приобретение недвижимости в Украине.

Абсолютно никакие квартиры я не покупала,

– лаконично ответила она.

После уточняющих вопросов журналиста о родственных связях с судьей Верховного суда Хорошавцева бросила трубку.

Адвокатор Карина Гасимова из общественной организации DEJURE объяснила, что чиновники и судьи иногда оформляют свое имущество на родственников для того, чтобы его "скрыть" от органов контроля. Если номинальные владельцы живут за пределами Украины, особенно в России, то это дополнительно усложняет проверку источников происхождения средств.