Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування журналістів проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

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Що відомо про Надію Стефанів та її племінницю

У декларації за 2024 рік суддя Надія Стефанів повідомила, що з 2020 року безоплатно користується квартирою площею 205 квадратних метрів. Як власницю цього житла вона вказала "іноземну громадянку" Валентину Хорошавцеву.

Журналісти встановили, що Валентина Хорошавцева є племінницею судді Стефанів і громадянкою Росії – вона народилася та постійно проживає там, що підтверджується численними витоками з баз даних. Крім того, її чинний російський паспорт зафіксований у системі Федеральної податкової служби Росії.

Паспорт племінниці Надії Стефанів / Скриншот "Схем"

За даними державного реєстру нерухомості, Валентина Хорошавцева придбала квартиру в Києві у 2016 році, коли Надія Стефанів очолювала апеляційний суд Івано-Франківської області. Житло площею 205 квадратних метрів розташоване в ЖК бізнес-класу "Андерсен" у центрі столиці. У декларації вказано ціну 1,8 мільйона гривень, хоча, за даними профільних сайтів, ринкова вартість такої нерухомості тоді перевищувала 5 мільйонів гривень.

Цікаво, що у квартирі, якою володіє Хорошавцева, живе не лише Стефанів, а і її донька Надія Микитин – теж суддя.

Микитин – суддя в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Мешкає вона у квартирі площею 98 квадратних метрів, яка належить її двоюрідній сестрі Хорошавцевій,

– йдеться в розслідуванні "Схем".

Суддя та її донька / Фото: Instagram

У 2011 році, у віці 23 років, Валентина Хорошавцева придбала в Івано-Франківську квартиру та гараж загальною вартістю близько 400 тисяч гривень (тоді – близько 50 тисяч доларів). Ще одну квартиру площею 102 квадратних метрів вона купила там у 2014 році.

Водночас, як з'ясували журналісти, відповідно до офіційних даних про доходи, Хорошавцева не мала достатніх коштів для купівлі цієї нерухомості. З 2008 до 2016 року вона заробила приблизно 1,6 мільйона рублів, що на той момент було понад 600 000 гривень.

Цих коштів не вистачило б, щоб придбати квартиру, де живе суддя Верховного суду, ані за ціною, вказаною в декларації, ані за ринковою вартістю. Так само їх би не вистачило і на інше майно, яким Хорошавцева володіє в Україні,

– наголосили журналісти.

Сама Надія Стефанів підтвердила, що квартира, в якій вона мешкає, належить її племінниці, громадянці Росії. За її словами, Хорошавцева з родиною нібито планували переїжджати в Україну, тому продавали нерухомість у Томську, а з отриманих коштів купували в Києві та Івано-Франківську. Однак плани не вдалось реалізувати через смерть її сестри.

Однак це пояснення судді містить низку суперечностей. Зокрема журналістине знайшли підтверджень, що в Томську родина росіянки продавала якесь майно. Навіть навпаки – відомо, що вони придбали нерухомість, але вже після майна в Україні.

Тим часом сама Хорошавцева в коментарі "Схемам" заперечила придбання нерухомості в Україні.

Абсолютно ніякі квартири я не купувала,

– лаконічно відповіла вона.

Після уточнювальних запитань журналіста про родинні зв'язки з суддею Верховного суду Хорошавцева кинула слухавку.

Адвокаційниця Карина Гасимова з громадської організації DEJURE пояснила, що посадовці та судді подекуди оформлюють своє майно на родичів для того, щоб його "приховати" від органів контролю. Якщо номінальні власники живуть за межами України, особливо в Росії, то це додатково ускладнює перевірку джерел походження коштів.