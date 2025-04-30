Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

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Дружина Шмигаля купила Range Rover, але авто не задекларували

Журналісти встановили, що дружина прем'єр-міністра Катерина Шмигаль у лютому 2024 року створила приватне підприємство "КАДіС УА". Згідно з даними, воно займається готельним бізнесом та здачею майна в оренду. Однак журналісти не змогли виявити жодної бізнес-активності.

Разом з тим, через півтора місяця після створення фірми, у квітні 2024 року, Катерина Шмигаль придбала елітну автівку – Range Rover Sport 2022 року, вартість якої сягає понад 80 тисяч доларів. В архівному оголошенні з продажем автівки мовиться, що торік її продавали за 84 500 доларів, що дорівнює близько 3,5 мільйона гривень. Журналісти зауважили, що це не перший Range Rover для Катерини Шмигаль. У 2016 році дружина прем'єра продала свій попередній автомобіль.

Журналісти проаналізували декларацію Шмигаля і встановили, що "КАДіС УА", новостворена фірма дружини, внесена до неї, а ось новенький автомобіль – ні. Згідно з декларацією за 2024 рік, у Шмигаля та його родини "немає автомобіля". Однак журналісти "Слідства.Інфо" зафіксували припаркований Range Rover на подвір'ї будинку, де живе прем'єр-міністр.

Отже "робоча" автівка цілком може використовуватися в особистих цілях,

– резюмують журналісти.

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Журналісти намагалися зв'язатися з Катериною Шмигаль, однак на дзвінки та повідомлення журналістів вона не відповіла. Також без відповіді залишився і запит журналістів до прем'єра Дениса Шмигаля.

До слова, про діяльність Катерини Шмигаль відомо небагато. До 2016 року вона була співвласницею фірми "Кам'янецька пекарня", яка займалася випічкою. Згодом у ЗМІ писали, що дружина прем'єра є співвласницею львівського муніципального велопрокату "Некстбайк Україна", але після публікацій у медіа її ім'я з переліку засновників швидко зникло.

Крім того, у вересні 2021 року в інтерв'ю Денис Шмигаль розповів, що його дружина керує невеликим сімейним бізнесом, однак інших деталей не розповів.

Раніше журналісти з'ясували, що співробітник Печерського районного ТЦК у Києві задекларував нове майно. Так, посадовець став власником нової квартири та автівки Volkswagen Tiguan 2017 року, яку нібито придбав за 15 000 гривень, хоча реальна ціна – у десятки разів вища.