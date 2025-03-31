Які соцвиплати отримала дружина Марченка

Згідно з електронною декларацією за 2024 рік, міністр фінансів Сергій Марченко вказав дохід із зарплатні в розмірі 1 436 944 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

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Марина Марченко отримала 10 320 гривень соцвиплат, включаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Цікаво! Її річний заробіток склав 328 295 гривень, а ще 335 650 гривень вона отримала від ГО "Генерація матерів Лада".

У неї також задекларовано 2 107 387 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю.

На банківських рахунках Сергій Марченко задекларував 898 734 гривні, а його дружина – 1 009 956 гривень. Готівкові кошти міністра становлять 13 400 гривень, тоді як у Марини – 10 000 гривень.

Дохід від нерухомості

У власності Сергія Марченка – дві квартири в Києві площею 84,60 квадратних метрів (вартістю 574 965 гривень) та 88,30 квадратних метрів. Марина Марченко володіє квартирою в Києві площею 40,30 квадратних метрів, оціненою у 767 113 гривень.

Цікаво! Крім того, Марченко задекларував 70 752 гривень пенсії та 1 250 000 гривень доходу від продажу рухомого майна.