На початку 2025 року ми надіслали запит у кожне з Міністерств про зарплати їхніх очільників у минулому 2024 році. Зібрати усі дані вдалося лише за кілька тижнів. У відомствах нам розповіли, якими були заробітні плати урядовців та чи зросли вони.

У цьому підсумковому матеріалі 24 Канал зібрав головні зарплатні цифри щодо президента України, голови ОП, майже всіх чинних міністрів та інших посадовців.

Зверніть увагу! На момент публікації ми не отримали відповіді на запити від Мінветеранів щодо зарплати Наталії Калмикової, Мінагрополітики щодо Віталія Коваля та Міносвіти – Оксена Лісового.

До теми У якому міністерстві зарплата понад 130 тисяч гривень

Хто з міністрів і яку зарплату отримав у 2024 році

Серед лідерів найбільш оплачуваних міністрів України опинилися глава Міноборони Рустем Умєров, голова Міненерго Герман Галущенко та очільник МВС Ігор Клименко.

Щодо лідера рейтингу Рустема Умєрова, то у запиті від Міністерства оборони відповіли, що за рік посадовий оклад міністра зріс з 89 865 гривень у січні 2024 року до 104 820 гривень у грудні того самого року.



Рустем Умєров отримав найбільшу зарплату серед міністрів у 2024 році / Фото з фейсбуку глави Міноборони

Серед тих урядовців, хто пропрацював рік, але отримав найменшу зарплату, були Ольга Стефанішина, хоча її зарплата складається з двох категорій: на посаді віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України до вересня, а також ще додатково з вересня на посту очільниці Мін'юсту. Другим є глава Мінцифри Михайло Федоров.

Найменшу загалом зарплату отримав глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов, який обійняв цю посаду у грудні 2024 році.

Загалом з усіх відповідей на запити вдалося скласти таку картину щодо зарплат міністрів за 2024 рік.

Міністри, які пропрацювали весь рік, отримали:

Рустем Умєров – 1 623 299 гривень (міністр оборони);

– 1 623 299 гривень (міністр оборони); Герман Галущенко – 1 594 463 гривні (міністр енергетики);

– 1 594 463 гривні (міністр енергетики); Ігор Клименко – 1 560 938 гривень (міністр внутрішніх справ);

– 1 560 938 гривень (міністр внутрішніх справ); Віктор Ляшко – 1 536 013 гривень (міністр охорони здоров'я);

– 1 536 013 гривень (міністр охорони здоров'я); Сергій Марченко – 1 436 900 гривень (міністр фінансів);

– 1 436 900 гривень (міністр фінансів); Олег Немчінов – 1 237 012 гривень (міністр Кабінету Міністрів);

– 1 237 012 гривень (міністр Кабінету Міністрів); Юлія Свириденко – 1 166 918 гривень (віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки);

– 1 166 918 гривень (віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки); Денис Шмигаль – 1 160 327 гривень (прем'єр-міністр України);

– 1 160 327 гривень (прем'єр-міністр України); Ольга Стефанішина – 1 155 381 гривню (віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції);

– 1 155 381 гривню (віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції); Михайло Федоров – 1 123 931 гривню (віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації).

Міністри, які були призначені у вересні:

Андрій Сибіга – 524 415 гривень (міністр закордонних справ);

– 524 415 гривень (міністр закордонних справ); Матвій Бідний – 469 166 гривень (міністр молоді та спорту);

– 469 166 гривень (міністр молоді та спорту); Світлана Гринчук – 466 466 гривень (міністерка захисту довкілля);

– 466 466 гривень (міністерка захисту довкілля); Герман Сметанін – 449 617 гривень (міністр стратегічної промисловості);

– 449 617 гривень (міністр стратегічної промисловості); Олексій Кулеба – 390 478 гривень (віцепрем'єр-міністр та міністр розвитку громад та територій)

– 390 478 гривень (віцепрем'єр-міністр та міністр розвитку громад та територій) Микола Точицький – 379 879 гривень (міністр культури).

Міністр, якого призначили у грудні:

Олексій Чернишов – 90 526 гривень (віцепрем'єр-міністр та міністр національної єдності).

Зверніть увагу! У цьому підсумковому "рейтингу" за показник ми взяли фактично нараховані зарплати, без вирахування податків. Довелося зробити це, зокрема, через те, що у різних міністерствах нам оприлюднили різні розшифровки зарплати: десь цифри без вказаних податків, десь цифри без виокремлення окладу і премій.

Хто в уряді брав відпускні, допомогу та компенсацію від держави

У 2024 році лідеркою з міністрів, які найчастіше брали відпустку, стала віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко. За рік вона брала відпустку 4 рази: у січні, липні, вересні та грудні.

Згідно з відповіддю на запит, Свириденко отримала за відпустки 45 879 гривень. Окрім того, міністерка отримала компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 58 283 гривні.

Ще з додатків очільниця Мінекономіки отримала допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок організації. Ця допомога склала – 11 026 гривень.



Юлія Свириденко 4 рази брала відпустку та отримувала компенсацію та допомогу від держави / Фото з фейсбуку віцепрем'єрки

З Кабміну відпустку у липні також брала і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. За цей час вона отримала 23 055 гривень від держави.

Цікавими стали й фінансові дані щодо міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова. Так, він був у відпустці за рік тричі: у лютому, квітні та серпні. За цей час міністр отримав – 18 535 гривень.

Окрім того, Немчінову надали 84 350 гривень як матеріальну допомогу на оздоровлення.



Олег Немчінов тричі брав відпустку та отримав допомогу на оздоровлення / Фото з фейсбуку міністра Кабміну

Також відомо, що очільник МОЗ Віктор Ляшко отримав компенсацію за відпустку у розмірі 112 991 гривні. Усі ці гроші, відповідно до заяви міністра, були перераховані для потреб охорони здоров'я на офіційний рахунок United 24, за винятком обов'язкових утримань податку на доходи фізичних осіб та військового збору.



Віктор Ляшко переказав компенсацію за відпустку на рахунок United 24 / Фото МОЗ

Хто з міністрів не отримував премії та надбавки

Без премій у 2024 році прожив Денис Шмигаль. Він не брав відпускних чи допомоги на оздоровлення. Зате більшість часу провів у відрядженнях.

Також не брав жодної допомоги від держави й Михайло Федоров. З цікавого, у відповіді на запит за лютий 2024 року у глави Мінцифри зазначено, що у нього вирахували 1 033 гривні заробітної плати під час відпустки. Тобто заплатили менше, ніж посадовий оклад.

Зарплату за відрядження також отримували Андрій Сибіга, Микола Точицький, Ольга Стефанішина, Юлія Свириденко, Олег Немчінов, Олексій Кулеба та Олексій Чернишов.

До речі, найбільшу зарплату за відрядження у розмірі 422 552 гривні отримала Юлія Свириденко.

Яку зарплату отримав президент України та його Офіс

На запит 24 Каналу у Державному управлінні справами відповіли, що загальна сума заробітної плати Президента України Володимира Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки та збори у сумі 66 500 гривень.

Інших компонентів заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові не встановлено.

Серед Офісу Президента зарплати за 2024 рік були такими:

Главі ОП Андрію Єрмаку за рік заплатили 582 255 гривень, при чому зараз його посадовий оклад становить 121 270 гривень.

за рік заплатили 582 255 гривень, при чому зараз його посадовий оклад становить 121 270 гривень. Заступникові керівника ОП Ігорю Брусилові заплатили 588 387 гривень. Його оклад – 122 763 гривні.

заплатили 588 387 гривень. Його оклад – 122 763 гривні. Зарплата заступника керівника ОП Ігоря Жовкви загалом становила 633 246 гривень. Його посадовий оклад – 123 854 гривні.

загалом становила 633 246 гривень. Його посадовий оклад – 123 854 гривні. Олена Ковальська на посаді заступниці керівника Офісу Президента отримала зарплату у 330 490 гривень. Її посадовий оклад – 99 302 гривні.

на посаді заступниці керівника Офісу Президента отримала зарплату у 330 490 гривень. Її посадовий оклад – 99 302 гривні. Заступниці голови ОП Ірині Мудрій за рік нарахували 357 337 гривень. Посадовий оклад становить 108 179 гривень.

за рік нарахували 357 337 гривень. Посадовий оклад становить 108 179 гривень. Загальна сума заробітної плати заступника керівника ОП Павла Паліси від початку виконання обов'язків становила 35 473 гривні. Його оклад – 9 545 гривень.

від початку виконання обов'язків становила 35 473 гривні. Його оклад – 9 545 гривень. Заступникові керівника Офісу Президента Олегу Татарову була нарахована зарплата в розмірі 497 610 гривень. Оклад становить 173 069 гривень.

була нарахована зарплата в розмірі 497 610 гривень. Оклад становить 173 069 гривень. Віктору Микиті як заступнику глави ОП було зараховано зарплати за рік на суму 166 554 гривні. Його оклад – 44 141 гривня.

як заступнику глави ОП було зараховано зарплати за рік на суму 166 554 гривні. Його оклад – 44 141 гривня. Заступниця керівника Офісу Президента Ірині Верещук у 2024 році нарахували зарплати на 162 824 гривні. Її посадовий оклад становить 49 628 гривень.

у 2024 році нарахували зарплати на 162 824 гривні. Її посадовий оклад становить 49 628 гривень. Марії Вітушок за посадою керівниці апарату Офісу Президента за рік заплатили 1 903 876 гривень. Її посадовий оклад склав 1 036 160 гривень.

за посадою керівниці апарату Офісу Президента за рік заплатили 1 903 876 гривень. Її посадовий оклад склав 1 036 160 гривень. Прессекретарю Володимира Зеленського Сергію Никифорову нарахували заробітну плату в розмірі 961 977 гривень. Його оклад – 282 812 гривень.

Які висновки можна зробити

Загалом цифри зарплати урядовців з Кабміну та чиновників з Офісу Президента насправді не шокують. Адже приблизно подібні заробітні плати є середніми для менеджерів, керівників чи держслужбовців вищих рівнів.

Водночас варто зазначити, що наразі в Україні мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, а середня зарплата по всій Україні – приблизно 22 500 гривень.

Чи виправдані такі зарплати для чиновників – питання відкрите. Проте дискусія щодо цього повинна супроводжуватися не лише обговоренням цифр, а й оцінкою ефективності діяльності кожного з посадовців, яка має бути співмірною з їхніми отриманими доходами.