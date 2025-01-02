Розмір мінімальної зарплати у 2025 році

Згідно з проєктом бюджету, з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 гривень, повідомляє 24 Канал.

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У пояснювальній записці зазначено, що цей рівень враховує суттєве підвищення, яке відбулося у 2024 році, коли "мінімалка" зросла на 16% порівняно з попереднім роком.

Крім того, у документі підкреслюється, що у рамках реформ державного управління та євроінтеграційних процесів оплата праці державних службовців здійснюватиметься за новою класифікацією посад.

До речі! Кабінет Міністрів також підкреслив, що соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, будуть збережені на рівні грудня 2024 року.

Чи зросте середня зарплата в Україні

Однак уряд очікує, що середня зарплата українців все ж зросте. Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, прогнозується, що в номінальному вираженні вона досягне 24 389 гривень, а в реальному – зросте на 8,1% порівняно з попереднім роком.

Отже, протягом року середня заробітна плата українців зросте на 10,5%. Однак, з огляду на прогнозовану інфляцію на рівні близько 9,5%, реальне збільшення заробітних плат, з урахуванням зростання цін, складе лише 1%.

Цікаво! Порівняно з II кварталом 2023 року, середня заробітна плата за II квартал 2024 року зросла на 22,1%, досягнувши 20 964 гривень.