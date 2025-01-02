Размер минимальной зарплаты в 2025 году

Согласно проекту бюджета, с 1 января 2025 года минимальная заработная плата составит 8 000 гривен, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украина лишила Россию важного рычага влияния: Сибига о газе

В пояснительной записке указано, что этот уровень учитывает существенное повышение, которое произошло в 2024 году, когда "минималка" выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в рамках реформ государственного управления и евроинтеграционных процессов оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новой классификации должностей.

Кстати! Кабинет Министров также подчеркнул, что социальные стандарты, в частности минимальная заработная плата и прожиточный минимум, будут сохранены на уровне декабря 2024 года.

Вырастет ли средняя зарплата в Украине

Однако правительство ожидает, что средняя зарплата украинцев все же вырастет. Согласно пояснительной записке к законопроекту, прогнозируется, что в номинальном выражении она достигнет 24 389 гривен, а в реальном – вырастет на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

Итак, течение года средняя заработная плата украинцев вырастет на 10,5%. Однако, учитывая прогнозируемую инфляцию на уровне около 9,5%, реальное увеличение заработных плат, с учетом роста цен, составит лишь 1%.

Интересно! По сравнению со II кварталом 2023 года, средняя заработная плата за II квартал 2024 года выросла на 22,1%, достигнув 20 964 гривен.