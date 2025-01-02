Как Украина уничтожила один из рычагов влияния России

Утром 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа по своей территории. Глава МИД Андрей Сибига добавляет, что теперь Россия не будет иметь возможностей использования энергии как оружия, сообщает 24 Канал.

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В Европейской комиссии заявили, что Евросоюз подготовился к прекращению поставок. Кроме того, газовая инфраструктура Европы является достаточно гибкой, чтобы обеспечить газ не российского происхождения.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Европа и мир будут безопаснее без российского газа, нефти и других зависимостей, а также без самой России.

Заметьте! Без контракта по транзиту с украинским "Нафтогазом" российский "Газпром" может потерять около 6 миллиардов долларов в год. Поэтому "Газпром" может стать банкротом или дотационным предприятием, а для россиян тарифы на коммунальные услуги, скорее всего, вырастут.