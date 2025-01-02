Окончание эры российского газа

Так газ продолжал поставляться, несмотря на почти три года войны, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Однако российская газовая компания "Газпром" заявила, что поставки были прекращены в 05:00 по Гринвичу. Это произошло после того, как Украина отказалась продлить транзитное соглашение.

Ожидаемое прекращение не повлияет на цены для потребителей в Европейском Союзе - в отличие от 2022 года, когда снижение поставок из России привело к рекордному росту цен, усиление кризиса стоимости жизни и снижение конкурентоспособности блока

- отмечает издание.

Последние европейские покупатели российского газа через Украину, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках. В частности Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря.

В то же время Приднестровье, сепаратистский пророссийский регион соседней с Украиной Молдовы, который также зависит от транзитных потоков, 1 числа потерял подачу отопления и горячей воды для домохозяйств.

Местная энергетическая компания Tirasteploenergo призвала жителей:

одеваться теплее;

завешивать окна и балконные двери одеялами или плотными шторами;

использовать электрообогреватели.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что прекращение транзита газа через Украину в Европу является "одним из самых больших поражений Москвы". В то же время он призвал США поставлять больше газа в Европу.

Чем больше газа будет на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее мы преодолеем последние негативные последствия энергетической зависимости Европы от России,

- написал украинский президент.

Европейская комиссия заявила, что ЕС подготовился к прекращению поставок.

Представитель комиссии сказал, что Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить газ не российского происхождения. В частности с 2022 года она была усилена значительными новыми мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа).

Россия и бывший Советский Союз в течение полувека строили значительную долю европейского газового рынка, которая в свой пик составляла около 35%. Но ЕС сократил свою зависимость от российской энергии с начала войны в Украине, покупая больше трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США

- пишет Reuters.

Последствия прекращения поставок

В материале говорится о том, что Украина потеряет до 1 миллиарда долларов в год из-за транзитных сборов из России. Для частичной компенсации этого влияния, с 1 января она вчетверо увеличит тарифы на передачу газа для внутренних потребителей, что может стоить промышленности страны более 1,6 миллиарда гривен (38,2 миллиона долларов) в год.

В то же время "Газпром" потеряет около 5 миллиардов долларов из-за продажи газа. Компания прекратила поставки австрийской OMV в середине ноября 2024 года из-за контрактного спора, но в последние недели российский газ поступал в Австрию через Словакию со скоростью около 200 гигаватт-часов в день. На 1 января ожидалось, что из Словакии в Австрию будет поступать только около 7 гигаватт-часов в день, заявил австрийский энергетический регулятор E-Control.

Основной покупатель газа в Словакии, компания SPP, заявила, что будет поставлять своим клиентам газ преимущественно через трубопроводы из Германии и Венгрии. Однако с дополнительными затратами на транзит.

Заметьте! В 2023 году Россия поставила около 15 миллиардов кубометров газа через Украину, по сравнению с 65 миллиардами кубометров, когда начинался последний пятилетний контракт в 2020 году.