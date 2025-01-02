Закінчення ери російського газу

Так газ продовжував постачатися, попри на майже три роки війни, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Однак російська газова компанія "Газпром" заявила, що постачання було припинено о 05:00 за Гринвічем. Це сталося після того, як Україна відмовилася продовжити транзитну угоду.

Очікуване припинення не вплине на ціни для споживачів у Європейському Союзі — на відміну від 2022 року, коли зниження поставок з Росії призвело до рекордного зростання цін, посилення кризи вартості життя та зниження конкурентоспроможності блоку

— зазначає видання.

Останні європейські покупці російського газу через Україну, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні поставки. Зокрема Угорщина продовжить отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік" по дну Чорного моря.

Водночас Придністров’я, сепаратистський проросійський регіон сусідньої з Україною Молдови, який також залежить від транзитних потоків, 1 числа втратив подачу опалення та гарячої води для домогосподарств.

Місцева енергетична компанія Tirasteploenergo закликала мешканців:

одягатися тепліше;

завішувати вікна та балконні двері ковдрами або щільними шторами;

використовувати електрообігрівачі.

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що припинення транзиту газу через Україну до Європи є "однією з найбільших поразок Москви". Водночас він закликав США постачати більше газу до Європи.

Чим більше газу буде на ринку від справжніх партнерів Європи, тим швидше ми подолаємо останні негативні наслідки енергетичної залежності Європи від Росії,

— написав український президент.

Європейська комісія заявила, що ЄС підготувався до припинення постачання.

Речник комісії сказав, що Європейська газова інфраструктура є досить гнучкою, аби забезпечити газ не російського походження. Зокрема з 2022 року вона була посилена значними новими потужностями з імпорту СПГ (скрапленого природного газу).

Росія та колишній Радянський Союз протягом пів століття будували значну частку європейського газового ринку, яка у свій пік становила близько 35%. Але ЄС скоротив свою залежність від російської енергії з початку війни в Україні, купуючи більше трубопровідного газу з Норвегії та СПГ з Катару і США

— пише Reuters.

Наслідки припинення постачання

У матеріалі йдеться про те, що Україна втратить до 1 мільярда доларів на рік через транзитні збори з Росії. Для часткової компенсації цього впливу, з 1 січня вона вчетверо збільшить тарифи на передачу газу для внутрішніх споживачів, що може коштувати промисловості країни понад 1,6 мільярда гривень (38,2 мільйона доларів) на рік.

Водночас "Газпром" втратить близько 5 мільярдів доларів через продаж газу. Компанія припинила постачання австрійській OMV в середині листопада 2024 року через контрактний спір, але останніми тижнями російський газ надходив до Австрії через Словаччину зі швидкістю близько 200 гігават-годин на день. На 1 січня очікувалося, що зі Словаччини до Австрії надходитиме лише близько 7 гагавт-годин на день, заявив австрійський енергетичний регулятор E-Control.

Основний покупець газу в Словаччині, компанія SPP, заявила, що постачатиме своїм клієнтам газ переважно через трубопроводи з Німеччини та Угорщини. Однак з додатковими витратами на транзит.

Зауважте! У 2023 році Росія постачила близько 15 мільярдів кубометрів газу через Україну, порівняно з 65 мільярдами кубометрів, коли починався останній п’ятирічний контракт у 2020 році.