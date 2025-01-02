Что будет происходить на рынке газа

Управляющий директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг сообщил, что прекращение транзита российского газа через Украину создает давление на рынок СПГ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Стоит заметить, что цены на природный газ в Европе в 2024 году сильно увеличились. В частности, ключевой европейский индикатор, который отражает рыночную стоимость газа, вырос на более чем 50%.

В то же время такое увеличение еще не полностью отразилось на ценах на СПГ.

Обратите внимание! Несмотря на то, что прекращение транзита газа через Украину было ожидаемым, трудности все равно возникли. В частности, странам ЕС нужно будет заменить почти 5% от общего объема поставок. Частично компенсирование будет происходить через использование газовых хранилищ (уровень их заполнения менее чем средний).