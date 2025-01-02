Що відбуватиметься на ринку газу

Керуючий директор Haitong International Securities Скотт Дарлінг повідомив, що припинення транзиту російського газу через Україну створює тиск на ринок СПГ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Варто зауважити, що ціни на природний газ у Європі в 2024 році сильно збільшились. Зокрема, ключовий європейський індикатор, який відображає ринкову вартість газу, зріс на більш як 50%.

Водночас таке збільшення ще не повністю відобразилося на цінах на СПГ.

Зверніть увагу! Попри те, що припинення транзиту газу через Україну було очікуваним, труднощі однаково виникли. Зокрема, країнам ЄС потрібно буде замінити майже 5% від загального обсягу постачань. Частково компенсування відбуватиметься через використання газових сховищ (рівень їх заповнення менш ніж середній).